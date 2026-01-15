Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas

Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas
15 de Enero de 2026 | 09:37

Con el inicio de los cursos de nivelación cada vez más cerca, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se prepara para recibir a una nueva y multitudinaria camada de estudiantes. Según datos oficiales, casi 38 mil jóvenes de todo el país ya se inscribieron para comenzar una carrera de grado durante el ciclo lectivo 2026.

De acuerdo a la información procesada hasta la primera semana de enero, un total de 37.799 aspirantes completaron formalmente la inscripción para ingresar a alguna de las 150 carreras que se dictan en las 17 facultades de la casa de estudios platense. Las autoridades aclararon que el número final podría incrementarse, ya que algunas unidades académicas reabrirán las inscripciones durante febrero y marzo.

Entre las facultades con mayor cantidad de inscriptos se destacan Ciencias Médicas, con 6.802 aspirantes; Artes, que recibió 4.711; Psicología, con 3.531; Humanidades y Ciencias de la Educación, con 3.501; y Ciencias Económicas, que suma 3.378 ingresantes. También se registra una alta demanda en Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingeniería, Informática y Periodismo y Comunicación Social.

El resto de las unidades académicas presenta cifras que reflejan la diversidad de intereses de quienes eligen formarse en la UNLP, desde carreras vinculadas a las ciencias exactas y naturales, hasta propuestas en el ámbito social, artístico y tecnológico. En total, la universidad vuelve a posicionarse como una de las más convocantes del país.

Con este panorama, la UNLP inicia el 2026 con aulas colmadas y el desafío de acompañar a miles de nuevos estudiantes en el comienzo de su trayectoria universitaria.

 

