Cuatro de cuatro: las muertes viales en La Plata, todas en moto
Cuatro de cuatro: las muertes viales en La Plata, todas en moto
VTV La Plata: hoy es el último día para verificar el auto antes del aumento del 21,8%
En febrero, nuevo aumento del boleto de micros en La Plata: las tarifas
VIDEO.- Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio
Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos
AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
Jueves también de mucho calor y anuncio de tormentas: ¿para qué hora?
El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo
"Estaba asustado abajo de la cama": bomberos rescataron a un perro atrapado en el incendio de Barrio Norte
La nueva ley de adopción de menores, con la necesidad de acelerar los plazos
Tapia dijo que no estaba imputado, pero tiene al menos una causa abierta
Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof
Controlaron un incendio forestal en Abasto y evitaron que alcanzara viviendas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Con el inicio de los cursos de nivelación cada vez más cerca, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se prepara para recibir a una nueva y multitudinaria camada de estudiantes. Según datos oficiales, casi 38 mil jóvenes de todo el país ya se inscribieron para comenzar una carrera de grado durante el ciclo lectivo 2026.
De acuerdo a la información procesada hasta la primera semana de enero, un total de 37.799 aspirantes completaron formalmente la inscripción para ingresar a alguna de las 150 carreras que se dictan en las 17 facultades de la casa de estudios platense. Las autoridades aclararon que el número final podría incrementarse, ya que algunas unidades académicas reabrirán las inscripciones durante febrero y marzo.
Entre las facultades con mayor cantidad de inscriptos se destacan Ciencias Médicas, con 6.802 aspirantes; Artes, que recibió 4.711; Psicología, con 3.531; Humanidades y Ciencias de la Educación, con 3.501; y Ciencias Económicas, que suma 3.378 ingresantes. También se registra una alta demanda en Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingeniería, Informática y Periodismo y Comunicación Social.
El resto de las unidades académicas presenta cifras que reflejan la diversidad de intereses de quienes eligen formarse en la UNLP, desde carreras vinculadas a las ciencias exactas y naturales, hasta propuestas en el ámbito social, artístico y tecnológico. En total, la universidad vuelve a posicionarse como una de las más convocantes del país.
Con este panorama, la UNLP inicia el 2026 con aulas colmadas y el desafío de acompañar a miles de nuevos estudiantes en el comienzo de su trayectoria universitaria.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí