La Ciudad |INICIATIVA INÉDITA EN LA CIUDAD

El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio

El club construirá el primer estadio de fútbol femenino de la Región, las instalaciones contarán con tribunas, gimnasio y buffet. Con el terreno en sus manos, jugadoras buscan sponsors que las ayuden a solventar la obra

El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio

Las jugadoras del club se convertirán en el primer equipo en contar con espacio propio

15 de Enero de 2026 | 03:15
Edición impresa

El fútbol femenino creció a pasos agigantados en los últimos años. Un ejemplo de esto se refleja en el Club Brandsen en donde hace casi 10 años un grupo de 11 mujeres daban los primeros pasos en ese mundo y hoy ya es una disciplina que cuenta con aproximadamente 120 jugadoras en todas sus categorías. El crecimiento fue tal que las jugadoras pronto cumplirán un sueño: tener su propio predio compuesto por la cancha principal, auxiliares, vestuarios, tribunas, buffet y gimnasio.

Se trata de una iniciativa pionera en la ciudad, donde el fútbol femenino históricamente debió compartir espacios y horarios con otras disciplinas o categorías. En este caso, el proyecto apunta a contar con un predio propio, pensado exclusivamente para el desarrollo integral de la actividad, algo inédito a nivel local. Pero para poder concretarlo, desde el club apelan al acompañamiento de la comunidad y del sector privado. “Buscamos sponsor para la construcción general, la manzana ya la tenemos escriturada”, explicó a este diario Romina París, socia fundadora y dirigente del fútbol femenino en Brandsen.

El crecimiento del espacio físico fue progresivo y sostenido en el tiempo. “El predio principal originario de siempre está en 52 y 161, ahí teníamos dos manzanas. Hace dos años compramos la manzana lindera, donde hicimos dos canchas auxiliares de once. Ahora compramos la manzana de 162 y 52 para seguir expandiéndonos”, detalló París. La planificación contempla no solo el aspecto deportivo, sino también la generación de un lugar de encuentro para las jugadoras, sus familias y el barrio.

UNA DISCIPLINA QUE CRECE

El próximo 2 de marzo se cumplirán diez años desde que aquel primer grupo de mujeres comenzó a entrenar y competir bajo los colores de Brandsen. “Empecé con 11 chicas. En el año 2016 existía solamente la primera división; después, en el segundo torneo se incorporó la reserva y sucesivamente se fueron sumando el resto de las categorías”, recordó orgullosa París por el crecimiento sostenido de la disciplina.

El desarrollo no estuvo exento de obstáculos. Durante años, una de las principales demandas de las jugadoras fue la apertura de las categorías formativas dentro de la liga. “Peleamos durante mucho tiempo para que se abran las inferiores porque, además de estar en Brandsen, yo tenía escuelas formativas de fútbol femenino de manera paralela. Las chicas se terminaban de formar y no tenían dónde competir”, explicó Romina París. Esa insistencia tuvo sus frutos y de manera gradual se fueron habilitando todas las categorías: primero la sub-17, luego la sub-14, la sub-12, la sub-10 y, más recientemente, la sub-8.

Si se retrocede una década en el tiempo, pensar en un centenar de chicas de distintas edades entrenando y compitiendo, con la proyección de hacerlo en un predio propio, parecía una utopía. Hoy, esa idea empieza a tomar forma concreta.

Fue una decisión unánime de la comisión directiva informaron desde el club e hicieron un llamado a la solidaridad: “Ahora necesitamos la gestión y la colaboración de todas aquellas personas que quieran ser parte de este sueño”, indicaron, e invitaron a sumar a comercios, empresas, emprendimientos y profesionales como sponsors del proyecto.

De esta manera el fútbol femenino de la Ciudad busca crecer hacia una profesionalización similar a la de otros países como Estados Unidos, pionero de esta disciplina. Sin ir más lejos allí en marzo de 2024 Las Current, franquicia de la NWSL, inauguraron el CPKC Stadium de Kansas City, cancha con 11.500 asientos y un techo innovador dedicado 100% al fútbol femenino, en el que los dueños de la franquicia invirtieron más de 120 millones de dólares.

Década de crecimiento
En tan solo dos años, el club pasó de tener solo 11 jugadoras a contar con 120 deportistas que se forman en todas las categorías.El proyecto que impulsan no tiene precedentes en la región y promete ser un espacio de reunión único para los amantes de la disciplina.

 

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

