El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio

Alerta: en el barrio de La Plata donde una mujer terminó hospitalizada, aparecieron más escorpiones
Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial
Tragedia en la Isla Paulino: un hombre de 47 años se arrojó a nadar y murió ahogado
El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo
La Libertad Avanza volvió a impulsar la Boleta Única de Papel en la Provincia
Pelea indie: el platense Bochatón de Peligrosos Gorriones a las piñas con el cantante de Winona Riders
Boca empató con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo
Brutal ataque en Ensenada: liberaron a la joven que intentó matar a su novio de varias puñaladas
Ángel de Brito le respondió con dureza a María Fernanda Callejón: “Necesita levantar un programa"
Acerías Berisso: trabajadores escracharon a uno de los dueños en reclamo por sueldos adeudados
Cuándo y dónde se venden las entradas para el debut de Estudiantes en Copa Argentina
Sana y salva: apareció la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en La Plata
Rompieron el silencio las víctimas de los abusos sexuales denunciados en el Senado bonaerense
"Nos casamos": Lali Espósito, Pedro Rosemblat y un anuncio que sorprendió a todos
La confesión “hot” de Cami Homs a días de ser madre con José Sosa: "Dos de siete"
Para aplaudir: el gesto que tuvo Román Gómez con Estudiantes tras su venta millonaria a Brasil
Costa Esmeralda: otro accidente grave con vehículos todoterreno en las dunas
Bastián, el chico herido en una carrera en los médanos de Pinamar, tiene una "evolución estable"
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Eliminan aranceles a la importación de celulares: ¿bajarán los precios?
Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
El Banco Central hizo la mayor compra de dólares desde la salida del cepo: cayó a $ 1.480 el oficial
Previo a la privatización, el Gobierno pide subir un 19% los peajes de las rutas nacionales que atraviesan la provincia
VIDEO.- A las trompadas en 7 y 50: siete aprehendidos e investigan si la pelea fue por un robo
VIDEO.- “Sabía que iba a pasar”: se viralizó el beso a la fuerza de Julio Iglesias a Susana Giménez
Alberto Cormillot sufrió un accidente de tránsito: ¿cómo está su salud?
El oeste de La Plata, al borde de otra tragedia vial: en la zona ya hubo 3 muertes por el tránsito en 2026
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El club construirá el primer estadio de fútbol femenino de la Región, las instalaciones contarán con tribunas, gimnasio y buffet. Con el terreno en sus manos, jugadoras buscan sponsors que las ayuden a solventar la obra
El fútbol femenino creció a pasos agigantados en los últimos años. Un ejemplo de esto se refleja en el Club Brandsen en donde hace casi 10 años un grupo de 11 mujeres daban los primeros pasos en ese mundo y hoy ya es una disciplina que cuenta con aproximadamente 120 jugadoras en todas sus categorías. El crecimiento fue tal que las jugadoras pronto cumplirán un sueño: tener su propio predio compuesto por la cancha principal, auxiliares, vestuarios, tribunas, buffet y gimnasio.
Se trata de una iniciativa pionera en la ciudad, donde el fútbol femenino históricamente debió compartir espacios y horarios con otras disciplinas o categorías. En este caso, el proyecto apunta a contar con un predio propio, pensado exclusivamente para el desarrollo integral de la actividad, algo inédito a nivel local. Pero para poder concretarlo, desde el club apelan al acompañamiento de la comunidad y del sector privado. “Buscamos sponsor para la construcción general, la manzana ya la tenemos escriturada”, explicó a este diario Romina París, socia fundadora y dirigente del fútbol femenino en Brandsen.
El crecimiento del espacio físico fue progresivo y sostenido en el tiempo. “El predio principal originario de siempre está en 52 y 161, ahí teníamos dos manzanas. Hace dos años compramos la manzana lindera, donde hicimos dos canchas auxiliares de once. Ahora compramos la manzana de 162 y 52 para seguir expandiéndonos”, detalló París. La planificación contempla no solo el aspecto deportivo, sino también la generación de un lugar de encuentro para las jugadoras, sus familias y el barrio.
El próximo 2 de marzo se cumplirán diez años desde que aquel primer grupo de mujeres comenzó a entrenar y competir bajo los colores de Brandsen. “Empecé con 11 chicas. En el año 2016 existía solamente la primera división; después, en el segundo torneo se incorporó la reserva y sucesivamente se fueron sumando el resto de las categorías”, recordó orgullosa París por el crecimiento sostenido de la disciplina.
El desarrollo no estuvo exento de obstáculos. Durante años, una de las principales demandas de las jugadoras fue la apertura de las categorías formativas dentro de la liga. “Peleamos durante mucho tiempo para que se abran las inferiores porque, además de estar en Brandsen, yo tenía escuelas formativas de fútbol femenino de manera paralela. Las chicas se terminaban de formar y no tenían dónde competir”, explicó Romina París. Esa insistencia tuvo sus frutos y de manera gradual se fueron habilitando todas las categorías: primero la sub-17, luego la sub-14, la sub-12, la sub-10 y, más recientemente, la sub-8.
Si se retrocede una década en el tiempo, pensar en un centenar de chicas de distintas edades entrenando y compitiendo, con la proyección de hacerlo en un predio propio, parecía una utopía. Hoy, esa idea empieza a tomar forma concreta.
LE PUEDE INTERESAR
La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre
LE PUEDE INTERESAR
Un dilema de vacaciones: ¿quién cuida a los perros?
Fue una decisión unánime de la comisión directiva informaron desde el club e hicieron un llamado a la solidaridad: “Ahora necesitamos la gestión y la colaboración de todas aquellas personas que quieran ser parte de este sueño”, indicaron, e invitaron a sumar a comercios, empresas, emprendimientos y profesionales como sponsors del proyecto.
De esta manera el fútbol femenino de la Ciudad busca crecer hacia una profesionalización similar a la de otros países como Estados Unidos, pionero de esta disciplina. Sin ir más lejos allí en marzo de 2024 Las Current, franquicia de la NWSL, inauguraron el CPKC Stadium de Kansas City, cancha con 11.500 asientos y un techo innovador dedicado 100% al fútbol femenino, en el que los dueños de la franquicia invirtieron más de 120 millones de dólares.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí