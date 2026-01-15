Irán desmiente que el manifestante Erfan Soltani vaya a ser ejecutado

Erfan Soltani, detenido durante las recientes protestas en Irán y que según varias organizaciones y el gobierno de Estados Unidos afrontaba una ejecución inminente, no ha sido condenado a la pena capital ni se expone a ella, indicó hoy el poder judicial.

La República Islámica es escenario de manifestaciones que empezaron por el aumento del costo de la vida, pero se ampliaron en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución de 1979.

Grupos de derechos humanos han denunciado que las autoridades iraníes están llevando a cabo la represión más severa en años en el país, aprovechando un corte de Internet de más de cinco días.

Soltani se encuentra encarcelado en Karaj, cerca de Teherán, bajo acusaciones de propaganda contra el régimen islámico iraní y de actuar contra la seguridad nacional, indicó el órgano judicial en un comunicado difundido por la televisión estatal.

El joven "no ha sido condenado a muerte" y, en caso de condena, "el castigo, de acuerdo con la ley, será una pena de cárcel, porque la pena de muerte no se aplica a tales cargos", asegura el texto.

Estados Unidos había asegurado disponer de información sobre la que sería la primera ejecución de un manifestante y dijeron que se trataba de Soltani.