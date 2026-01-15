Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Policiales

"Estaba asustado abajo de la cama": bomberos rescataron a un perro atrapado en el incendio de Barrio Norte

15 de Enero de 2026 | 07:54

Escuchar esta nota

Cuando el incendio ya estaba controlado y las llamas habían cedido, los bomberos del Cuartel La Plata hicieron un hallazgo que conmovió a todos. En una vivienda de la calle 18 entre 39 y 40, en Barrio Norte, rescataron a un perro que había quedado atrapado durante el siniestro y que, escondido bajo una cama, logró sobrevivir al humo y al fuego.

El siniestro se desató cerca de las 20.30 y obligó a un intenso despliegue de los equipos de emergencia, con llamas que alcanzaron varios metros de altura y una densa columna de humo que se apoderó del barrio. Recién pasadas las 23, cuando las tareas de enfriamiento y remoción de escombros estaban en marcha, apareció el protagonista inesperado de la noche.

“Terminamos de apagar el fuego y lo encontramos cuando empezamos a sacar las cosas. Estaba abajo de una cama, re asustado”, relató uno de los vecinos que siguió de cerca el operativo. El animal, acorralado por el humo, había logrado refugiarse sin sufrir quemaduras. “Por suerte no se quemó nada”, agregó, todavía conmovido por la escena.

Según contó el mismo testigo, en la vivienda vive un hombre en situación precaria, rodeado de objetos acumulados y en una casa que ya fue vendida. “Fue como a las ocho y pico, casi nueve, y volvimos como a las once de la noche. El hombre tenía un montón de cosas acumuladas, mugre. Medio que está ahí viviendo de prestado”, explicó, dando contexto a un escenario que complicó el trabajo de los bomberos.

Por último, entre cenizas, muebles chamuscados y olor a humo, el rescate del perro se transformó en un pequeño alivio en medio del caos. Una escena de ternura que contrastó con la violencia del incendio y que dejó en claro que, incluso en las noches más difíciles, hay finales que logran tocar el corazón.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Fuego y tensión en La Plata: llamas de varios metros en una vivienda de Barrio Norte
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Melissa Gilbert banca a su esposo, detenido por supuesto abuso infantil

Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Graciela Alfano dio detalles de cómo era Macri en la cama: “Muy ocurrente”

La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo

La fiscalía española le dio crédito a las denunciantes de Julio Iglesias

Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel

¡Se casa Lali! El anuncio que enloqueció a los fans

VIDEO. “Pegue, Bocha, pegue”: Bochatón, a las trompadas en pleno show en Palermo
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

Zaniratto tomó nota de lo que dejó el primer ensayo de Gimnasia

VIDEO. Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial

¿Marcha atrás?: AFA no le perdonaría la sanción a Estudiantes

Gaich firmó su contrato y entrenó bajo las órdenes de Domínguez en City Bell

Invasión de autos chinos alerta a las terminales

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
Últimas noticias de Policiales

Controlaron un incendio forestal en Abasto y evitaron que alcanzara viviendas

“Te vendieron”: horas de terror para una abogada platense

Los detenidos por el escándalo del Senado provincial piden ser oídos

La Frontera sin control, pese al nuevo accidente
Deportes
La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes
Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel
¿Por qué se dilata la llegada de Hinestroza al club de la Ribera?
River rechazó 12 palos verdes por Colidio
La Ciudad
Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Jueves también de mucho calor y anuncio de tormentas: ¿para qué hora?
El metro cuadrado a construir está en 1.994.703 pesos en la Ciudad
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre
Espectáculos
Dura historia: Inés Estévez recordó cuando vivió en la calle y dormía en la estación de Retiro
Nuevo escándalo: quién es Noelia, otra amante de Luciano Castro, todos los detalles
“Marty Supremo”: de los márgenes a la gloria
La fiscalía española le dio crédito a las denunciantes de Julio Iglesias
Sutherland, detenido por agresión
Información General
IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes
Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores
Cuadro del saqueo nazi: revelan su autoría y su alto valor
Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
La yerba mate, una aliada contra la osteoporosis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla