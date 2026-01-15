"Estaba asustado abajo de la cama": bomberos rescataron a un perro atrapado en el incendio de Barrio Norte

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
Escuchar esta nota
Cuando el incendio ya estaba controlado y las llamas habían cedido, los bomberos del Cuartel La Plata hicieron un hallazgo que conmovió a todos. En una vivienda de la calle 18 entre 39 y 40, en Barrio Norte, rescataron a un perro que había quedado atrapado durante el siniestro y que, escondido bajo una cama, logró sobrevivir al humo y al fuego.
El siniestro se desató cerca de las 20.30 y obligó a un intenso despliegue de los equipos de emergencia, con llamas que alcanzaron varios metros de altura y una densa columna de humo que se apoderó del barrio. Recién pasadas las 23, cuando las tareas de enfriamiento y remoción de escombros estaban en marcha, apareció el protagonista inesperado de la noche.
“Terminamos de apagar el fuego y lo encontramos cuando empezamos a sacar las cosas. Estaba abajo de una cama, re asustado”, relató uno de los vecinos que siguió de cerca el operativo. El animal, acorralado por el humo, había logrado refugiarse sin sufrir quemaduras. “Por suerte no se quemó nada”, agregó, todavía conmovido por la escena.
Según contó el mismo testigo, en la vivienda vive un hombre en situación precaria, rodeado de objetos acumulados y en una casa que ya fue vendida. “Fue como a las ocho y pico, casi nueve, y volvimos como a las once de la noche. El hombre tenía un montón de cosas acumuladas, mugre. Medio que está ahí viviendo de prestado”, explicó, dando contexto a un escenario que complicó el trabajo de los bomberos.
Por último, entre cenizas, muebles chamuscados y olor a humo, el rescate del perro se transformó en un pequeño alivio en medio del caos. Una escena de ternura que contrastó con la violencia del incendio y que dejó en claro que, incluso en las noches más difíciles, hay finales que logran tocar el corazón.
