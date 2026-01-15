La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo

Alerta: en el barrio de La Plata donde una mujer terminó hospitalizada, aparecieron más escorpiones
Ambas instituciones, identificadas con el entrenador, jugaron un partido para conmemorarlo. La gente lo recordó en las tribunas, en una jornada de emociones
La Bombonera le rindió un nuevo homenaje a Miguel Russo, donde Boca y Millonarios de Colombia disputaron un partido amistoso donde estuvo en juego una copa con el nombre del legendario entrenador, en una jornada emotiva. El resultado, que fue anecdótico, fue 0-0 y ambos equipos recibieron una copa en conmemoración.
Sin dudas, el epicentro de todo fue el homenaje a Russo, con dos equipos en los que dejó una enorme huella. El escenario fue La Bombonera y si bien le sirvió a los dos elencos tener actividad de cara al inicio de la competencia inicial, la emoción fue lo que más predominó. “Miguelo” y el “Muchas gracias Miguelo”, se coreó desde temprano en La Bombonera.
Hubo banderas para recordar al fallecido entrenador y hasta los jugadores llevaron el nombre de Miguel estampado en la camiseta. También y como signo de complicidad por el homenaje, los jugadores de Boca y Millonarios posaron mezclados en una foto grupal. Más allá de la emoción de la gente, que llenó La Bombonera, fue también el reencuentro jugadores en lo que fue el primer partido del año para el Xeneize.
La gente de Boca se acordó de Miguel Russo con mucho cariño y también con emoción
LE PUEDE INTERESAR
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes
LE PUEDE INTERESAR
Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel
En lo que fue el desarrollo del encuentro, Boca disputó el primer amistoso del año y más allá de ser superior a Millonarios, no tuvo eficacia. Sobre todo en el primer tiempo, donde hasta Exequiel Zeballos falló un penal. Más allá del homenaje a Russo, la gente le hizo un pedido a los jugadores: “Quiero la Libertadores”.
En la primera parte, el ritmo de juego fue lento, por tratarse de los primeros minutos del año para ambos. Con la inclusión de Herrera en el mediocampo, el Xeneize tuvo mayor tenencia, pero no generó demasiado a excepción de un intento de Zeballos y un cabezazo de Di Lollo.
En el complemento, se vio lo mejor de Boca, donde tuvo chances bastantes claras. Merentiel se perdió dos goles increíbles, luego de buenas jugadas colectivas. Después, Barinaga casi convierte a través de un centro y Zeballos tuvo algunos remates de media distancia.
En el final, el Changuito tuvo la gran chance para convertir, luego de un penal claro que le hicieron dentro del área. Sin embargo, pateó mal el tiro y entregó la pelota a las manos de De Amores.
De esta forma y sumando sus primeros minutos de juego, Boca no se sacó ventajas con Millonarios, en su estreno del 2026. El próximo domingo, jugará su segundo y último amistoso ante Olimpia, a las 21 en el Único de San Nicolás.
Uno de los que volvió a jugar al fútbol fue Radamel Falcao García, el histórico goleador colombiano con pasado en River. Disputó la última media hora de juego, luego de seis meses de inactividad.
El domingo, Boca jugará su segundo y último amistoso ante Olimpia, en San Nicolás
Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida, ya que los hinchas lo silbaron e insultaron en cada intervención que tuvo en el encuentro. “Vos sos de la B”, le gritaron, en referencia al descenso a la B Nacional que sufrió River en el año 2011.
