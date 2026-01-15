Jueves también de mucho calor y anuncio de tormentas: ¿para qué hora?

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
VIDEO. Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio
El sueño de la cancha propia: las chicas de Brandsen tendrán su predio
El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo
"Estaba abajo de una cama": bomberos rescataron a un perro atrapado en el incendio de Barrio Norte
La nueva ley de adopción de menores, con la necesidad de acelerar los plazos
Tapia dijo que no estaba imputado, pero tiene al menos una causa abierta
Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
“Milei, devolvele toda la plata que le robaste a la Provincia”, exigió Kicillof
Controlaron un incendio forestal en Abasto y evitaron que alcanzara viviendas
La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Para hoy anticipan una temperatura máxima de 31º. El pronóstico para los próximos días
Escuchar esta nota
Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo parcialmente nublado, probables tormentas aisladas a partir de la tarde, vientos regulares a intensos del noroeste rotando al sudoeste y una temperatura entre 23 y 31 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para mañana viernes anticipan cielo ligeramente cubierto, vientos regulares del sudeste rotando al noreste y una temperatura entre 16 y 28 grados.
Para el sábado, en tanto, se prevé cielo algo nublado, vientos regulares del norte rotando al noroeste y una temperatura entre 16 y 31 grados.
Mientras que para el domingo anuncian cielo mayormente cubierto, vientos regulares del sudeste rotando al este y una temperatura entre 16 y 28 grados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí