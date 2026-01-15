Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Información General |UN INFORME DE ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN Y EL MIT ANALIZA EL IMPACTO DE ESTA TECNOLOGÍA EN LAS AULAS

IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes

Tutorías personalizadas, aprendizaje adaptativo e inclusión vs las alertas: superficialidad y la pérdida de pensamiento crítico

IA en la escuela: oportunidades y riesgos para los estudiantes
15 de Enero de 2026 | 01:21
Edición impresa

La expansión del uso de la inteligencia artificial (IA) entre niños y adolescentes en la Provincia ya es un hecho y plantea un desafío central para el sistema educativo: cómo aprovechar su potencial para mejorar los aprendizajes sin afectar el desarrollo cognitivo, crítico y socioemocional de los estudiantes.

El debate se desprende del informe “Inteligencia artificial en la educación: desafíos y perspectivas”, elaborado por Argentinos por la Educación junto con investigadores de la Universidad de Massachusetts (MIT), que analiza el impacto creciente de estas tecnologías en la enseñanza, el aprendizaje y la gestión escolar en Argentina.

Según datos relevados por UNICEF y UNESCO, el 76% de los chicos y chicas de entre 9 y 17 años en el país conoce la inteligencia artificial generativa y un 58% ya utilizó herramientas como, por ejemplo, ChatGPT. El uso es aún mayor entre los adolescentes de 15 a 17 años, donde alcanza al 74%.

La principal aplicación está vinculada a la escuela: el 66% afirma que usa estas herramientas para hacer trabajos escolares. También aparecen otros usos, como la búsqueda de información (44%), la curiosidad por su funcionamiento (33%) y el entretenimiento (24%). El fenómeno atraviesa todos los niveles educativos y se expresa con fuerza en las aulas bonaerenses, incluso cuando no existe aún una regulación o estrategia institucional clara.

APRENDIZAJES PERSONALIZADOS Y NUEVAS FORMAS DE ESTUDIAR

El informe destaca que uno de los principales aportes de la IA es la posibilidad de personalizar el aprendizaje. Los sistemas de tutoría inteligente pueden responder consultas, adaptar explicaciones y ofrecer retroalimentación inmediata ajustada al ritmo y nivel de cada estudiante, lo que abre nuevas oportunidades para acompañar trayectorias diversas.

También cobran relevancia los sistemas de aprendizaje adaptativo, que reconfiguran contenidos, evaluaciones y secuencias didácticas en función del desempeño del alumno, así como los chatbots educativos que ayudan a organizar el estudio, resolver dudas frecuentes o recordar tareas y evaluaciones.

A esto se suman tecnologías de asistencia, como el reconocimiento de voz, la conversión de texto a audio o la traducción automática, que facilitan la inclusión de estudiantes con discapacidades o barreras idiomáticas.

RIESGOS PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO

Junto con estas oportunidades, los especialistas advierten sobre riesgos pedagógicos relevantes. Uno de los principales es el aprendizaje superficial: el acceso rápido a respuestas puede generar una ilusión de comprensión sin un entendimiento profundo de los contenidos.

“El principal riesgo de la IA para el aprendizaje es el epistémico. A la vez que acelera la adquisición de conocimiento, puede distorsionar la comprensión”, sostiene Alejandro Artopoulos, director del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés. En ese sentido, remarca la necesidad de desarrollar competencias críticas y creativas tanto en docentes como en estudiantes, y advierte que “no hay atajos ni nativos digitales con la IA”.

El informe también señala el riesgo de debilitar la autonomía intelectual y el pensamiento crítico cuando los estudiantes dependen de la IA para resolver tareas, así como la posibilidad de reducir las interacciones humanas en el aula, claves para el desarrollo socioemocional, especialmente en los niveles iniciales y primarios.

ALFABETIZACIÓN EN IA: UNA CLAVE CENTRAL

Para los autores, el eje no pasa por prohibir ni celebrar acríticamente estas tecnologías, sino por alfabetizar en inteligencia artificial. Andrés Salazar-Gómez, investigador del MIT, subraya que la familiaridad de las nuevas generaciones con la IA no garantiza un uso responsable.

“Es evidente que han crecido con la IA, pero eso no significa que sean usuarias críticas ni que conozcan el impacto que esta tecnología tiene en su desarrollo cognitivo y emocional”, afirma. Y advierte: “La alfabetización en IA nos da la capacidad de entender y controlar la tecnología; sin ella, será la IA —y quienes sí han sido alfabetizados— la que nos controle”.

Desde una mirada más política, Santiago Siri, presidente de Democracy Earth Foundation, señala que “la IA ya está en el aula, nos guste o no”, y plantea que el desafío es diseñar reglas claras, supervisión humana y alfabetismo en IA “para que la personalización no se convierta en desigualdad y la ‘muleta’ no reemplace el pensamiento crítico”.

LEA TAMBIÉN

Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Melissa Gilbert banca a su esposo, detenido por supuesto abuso infantil

Súper Cartonazo de $1.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Graciela Alfano dio detalles de cómo era Macri en la cama: “Muy ocurrente”

La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo

La fiscalía española le dio crédito a las denunciantes de Julio Iglesias

Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel

¡Se casa Lali! El anuncio que enloqueció a los fans

VIDEO. “Pegue, Bocha, pegue”: Bochatón, a las trompadas en pleno show en Palermo
+ Leidas

El Inmobiliario vence en febrero y la Patente se pagará desde marzo

Zaniratto tomó nota de lo que dejó el primer ensayo de Gimnasia

Casi 38 mil ingresantes llegan a la UNLP en 2026: cuáles fueron las tres carreras más elegidas

¿Marcha atrás?: AFA no le perdonaría la sanción a Estudiantes

La Plata bajo alerta amarillo por tormentas fuertes: ¿a qué hora llegan?

VIDEO.- Conmoción en Los Hornos: una mujer y dos nenas murieron en un incendio

Loteos ilegales: la Comuna local prepara nueva denuncia judicial

“Te vendieron”: horas de terror para una abogada platense
Últimas noticias de Información General

La ANMAT prohibió el uso y venta de varios productos cosméticos ilegítimos

Inteligencia artificial y docencia: beneficios y alertas para educadores

Cuadro del saqueo nazi: revelan su autoría y su alto valor

Tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes en Nordelta
Espectáculos
“Mi vida está destrozada”: Luciano Castro, sin consuelo tras sus escándalos de infidelidad
El anillo de compromiso de Lali Espósito: cuánto cuesta y el significado del diseño
Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"
MasterCheff Celebrity en llamas: la propuesta de Evelyn Botto que dejó sin palabras a Wanda Nara
El repechaje de MasterChef Celebrity tiene sus primeros dos eliminados sin chances de volver: quiénes siguen 
Deportes
Se filtraron: las imágenes de las nuevas camisetas de Estudiantes para este 2026
Se conoció el video de la pelea en la que estuvo involucrado el ex Pincha Eros Mancuso
La Bombonera le rindió homenaje a Miguel Russo
Ander Herrera sí, Kevin Zanón entre los suplentes
Para Riquelme, Boca tiene un gran plantel
Policiales
El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas
Pinamar: habló el conductor de la Amarok que chocó contra el arenero en el que iba Bastian
Violenta pelea entre trapitos frente al Bingo de La Plata: cinco aprehendidos
Operativo y rastrillajes en la zona oeste de La Plata tras la desaparición de la joven en Abasto
"Estaba asustado abajo de la cama": bomberos rescataron a un perro atrapado en el incendio de Barrio Norte
La Ciudad
La Plata: clausuran otra obra de urbanización clandestina en la zona rural de 173 y 35
Manifestantes de la UOCRA acampan frente a una obra de ABSA en Ensenada
La Plata bajo alerta amarillo por tormentas fuertes: ¿a qué hora llegan?
El atleta que recorre el país ya trota en la Ciudad acompañado de runners platenses
VIDEO. Caos vial en el Centro por un piquete frente a Gobernación: no descartan cortar la Autopista

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla