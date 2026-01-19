El regreso de Bersuit a La Plata para celebrar los 25 años de "Hijos del Culo"

Bersuit regresa a La Plata con un show especial donde repasará por completo “Hijos del Culo”, el álbum que hace 25 años redefinió su identidad y dejó una huella profunda en el rock argentino.

La cita será el viernes 20 de marzo en el Teatro Ópera de La Plata como parte de la gira por los 25 años de "Hijos del Culo", uno de los discos más influyentes de su carrera y una obra clave del rock nacional de comienzos de siglo.

El regreso a La Plata no es una parada más en el recorrido. Para Bersuit, la ciudad ocupa un lugar especial dentro del mapa del rock argentino, y el reencuentro promete un clima de fiesta atravesado por canciones que se convirtieron en banda sonora de una generación. En el show, la banda interpretará el álbum completo, en un repaso que combina potencia musical, ironía, crítica social y ese cruce de ritmos que siempre fue su sello.

Lanzado en 2000 y producido por Gustavo Santaolalla, "Hijos del Culo" consolidó a Bersuit como una de las propuestas más originales y contundentes del momento. Con quince canciones que mezclan rock, murga, cumbia, chacarera y electrónica, el disco alcanzó el doble platino y dejó himnos como "Desconexión sideral", "Negra murguera", "La bolsa" y "Toco y me voy", temas que siguen vigentes tanto en el escenario como en el imaginario colectivo.

La gira aniversario ya recorrió distintos puntos del país y tuvo un fuerte impacto internacional. En España, Bersuit pasó por Barcelona, Ibiza, Palma de Mallorca, Madrid, Valencia, Málaga y Sevilla, con seis de esos siete conciertos a sala llena. En la Argentina, el festejo incluyó dos funciones en el Microestadio de Ferro y un show masivo en el Movistar Arena.

Como parte de la celebración, la banda también reversionó la icónica portada de "Hijos del Culo", recuperando a la protagonista original de aquella imagen que se volvió símbolo de una época.

Las entradas para el show en La Plata ya están a la venta a través del sistema Livepass y en la boletería del Teatro Ópera. Además, quienes compren con tarjetas del Banco Provincia podrán acceder a cuatro cuotas sin interés y un 25% de reintegro.