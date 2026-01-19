Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Espectáculos

Con sello platense, Ushuaia será sede de la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo

Con sello platense, Ushuaia será sede de la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo
19 de Enero de 2026 | 16:06

Escuchar esta nota

Bajo el lema “Cómo exponer en el fin del mundo”, la ciudad de Ushuaia se prepara para convertirse, del 18 al 22 de febrero de 2026, en un punto de referencia del arte contemporáneo internacional con la realización de la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina. El encuentro tendrá lugar en la Galería de Arte del Museo Marítimo de Ushuaia y tendrá sello platense.

Durante cuatro días, artistas, curadores y especialistas se darán cita en el extremo sur del continente para participar de un intenso programa que combina exhibiciones, deliberaciones, formación y actividades culturales abiertas al público. En ese marco, se destaca la presencia del platense Walter Di Santo, titular de Estética en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, director del Museo de Arte Beato Angélico de la UCALP y presidente de la Asociación Belgraniana, que será parte del jurado.

Walter Di Santo

Acompañando a Di Santo, se destacan Gregorio Luke, reconocido historiador del arte y jurado de la Bienal de Florencia (Italia); Zulma García Cuerva, especialista en educación por el arte y muralista; Danilo Clement, máster en Museología y jefe del Consulado de Suiza en Tierra del Fuego y Santa Cruz; y María Elena Beneito, directora de la Bienal, profesora y crítica de arte, licenciada en Periodismo y Comunicación Social, con posgrado en Crítica de Arte, embajadora de la Paz del Cercle of Ambassadeurs de Orange, Francia, y jurado de importantes encuentros internacionales en Rusia, Serbia e Italia, entre otros países.

A lo largo de las deliberaciones, el jurado seleccionará los primeros, segundos y terceros premios por categoría, además de otorgar los Premios Manuel Belgrano a la Trayectoria, uno de los reconocimientos más significativos del certamen.

La Bienal también incluirá seminarios especializados, recepciones de apertura y cierre con espectáculos musicales, paseos culturales y espacios de exhibición y venta de obras, reforzando su carácter de encuentro integral entre artistas, gestores culturales y público general.

LE PUEDE INTERESAR

¿Chau Luciano Castro? Griselda Siciliani vuelve con Adrián Suar

LE PUEDE INTERESAR

Murió Valentino Garavani, el diseñador italiano de alta costura

Uno de los hitos proyectados a partir de esta edición será la futura publicación del décimo Anuario de Arte Argentino, que reunirá a artistas internacionales y dedicará páginas individuales a cada uno de los participantes de la Bienal. La entrega del anuario está prevista para octubre de 2026 y se perfila como un documento clave para la difusión y el registro del arte contemporáneo actual.

Como cierre del evento, se proyectará el film basado en la obra “Cuando Frank conoció a Carlitos”, recientemente galardonado con el Primer Premio a Mejor Film y Mejor Película Iberoamericana  en el Festival Internacional de Cine “Cinefem” de Punta del Este, Uruguay.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: hora, formaciones y cómo ver online

Trasladan de urgencia a La Plata a un joven que volcó en cuatriciclo en Villa Gesell

Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata

Otra vez sopa, se cayó la chance de que Marcos Rojo regrese a Estudiantes

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Errecalde será el refuerzo para la defensa albiazul

Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones

Lucho Zaniratto: “Los resultados dirán para que estamos”
Últimas noticias de Espectáculos

"Put..., las odio": el polémico video de Nancy Dupláa insultando a sus fans

Bombonerazo: Riquelme y Julieta Ortega, ¿juntos?

Se viene una nueva edición de La Plata Baila Tango: cuándo, dónde y la programación día por día

Bersuit celebra el cuarto de siglo de uno de sus discos bisagra en La Plata
Información General
Trasladan de urgencia a La Plata a un joven que volcó en cuatriciclo en Villa Gesell
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones
Cuadro del saqueo nazi: una heredera lo reclama imagen
El deslizamiento de un cerro obligó a una evacuación masiva en Comodoro Rivadavia
La Ciudad
En pleno centro de La Plata, una rama de gran tamaño sostenida solo por los cables
Se viene una nueva edición de La Plata Baila Tango: cuándo, dónde y la programación día por día
Comenzó la construcción del cuarto carril de la Autopista La Plata
Con sello platense, Ushuaia será sede de la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo
Bomberos voluntarios al rescate de dos gatitos en La Plata
Policiales
Apareció sana y salva la adolescente de 15 años que era buscada en La Plata
El joven que fue brutalmente atacado a puñaladas en Los Hornos sufrió una amputación y pelea por su vida
Un automovilista embistió a una moto en Gonnet: una mujer fue hospitalizada
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Deportes
Murió José Amuchástegui, reconocido hincha y ex dirigente de Gimnasia
VIDEO. Enzo Martínez: "Llegamos en un gran nivel físico y futbolístico"
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: hora, formaciones y cómo ver online
La AFA confirmó que el mercado de pases se extiende hasta fin de mes
Tras la aparición de Marcos Rojo en La Plata, la contundente decisión de Estudiantes sobre su regreso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla