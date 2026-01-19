Con sello platense, Ushuaia será sede de la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo

Bajo el lema “Cómo exponer en el fin del mundo”, la ciudad de Ushuaia se prepara para convertirse, del 18 al 22 de febrero de 2026, en un punto de referencia del arte contemporáneo internacional con la realización de la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina. El encuentro tendrá lugar en la Galería de Arte del Museo Marítimo de Ushuaia y tendrá sello platense.

Durante cuatro días, artistas, curadores y especialistas se darán cita en el extremo sur del continente para participar de un intenso programa que combina exhibiciones, deliberaciones, formación y actividades culturales abiertas al público. En ese marco, se destaca la presencia del platense Walter Di Santo, titular de Estética en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, director del Museo de Arte Beato Angélico de la UCALP y presidente de la Asociación Belgraniana, que será parte del jurado.

Walter Di Santo

Acompañando a Di Santo, se destacan Gregorio Luke, reconocido historiador del arte y jurado de la Bienal de Florencia (Italia); Zulma García Cuerva, especialista en educación por el arte y muralista; Danilo Clement, máster en Museología y jefe del Consulado de Suiza en Tierra del Fuego y Santa Cruz; y María Elena Beneito, directora de la Bienal, profesora y crítica de arte, licenciada en Periodismo y Comunicación Social, con posgrado en Crítica de Arte, embajadora de la Paz del Cercle of Ambassadeurs de Orange, Francia, y jurado de importantes encuentros internacionales en Rusia, Serbia e Italia, entre otros países.

A lo largo de las deliberaciones, el jurado seleccionará los primeros, segundos y terceros premios por categoría, además de otorgar los Premios Manuel Belgrano a la Trayectoria, uno de los reconocimientos más significativos del certamen.

La Bienal también incluirá seminarios especializados, recepciones de apertura y cierre con espectáculos musicales, paseos culturales y espacios de exhibición y venta de obras, reforzando su carácter de encuentro integral entre artistas, gestores culturales y público general.

Uno de los hitos proyectados a partir de esta edición será la futura publicación del décimo Anuario de Arte Argentino, que reunirá a artistas internacionales y dedicará páginas individuales a cada uno de los participantes de la Bienal. La entrega del anuario está prevista para octubre de 2026 y se perfila como un documento clave para la difusión y el registro del arte contemporáneo actual.

Como cierre del evento, se proyectará el film basado en la obra “Cuando Frank conoció a Carlitos”, recientemente galardonado con el Primer Premio a Mejor Film y Mejor Película Iberoamericana en el Festival Internacional de Cine “Cinefem” de Punta del Este, Uruguay.