Se viene una nueva edición de La Plata Baila Tango: cuándo, dónde y la programación día por día

La 11ª edición del festival y campeonato La Plata Baila Tango se desarrollará del miércoles 1 al sábado 4 de abril en el Pasaje Dardo Rocha. Durante cuatro días, el tradicional espacio cultural de la ciudad será sede de milongas, clases abiertas, competencias oficiales, charlas, proyecciones y espectáculos en vivo, con una programación que combina formación, celebración y difusión del tango en todas sus expresiones.

El festival, que ya se consolidó como una referencia dentro del circuito tanguero nacional, contará con la participación de bailarines, docentes, orquestas y DJs de La Plata y de distintas ciudades del país. Además, gran parte de las actividades serán gratuitas.

La apertura será el miércoles 1 de abril con una gran milonga inaugural desde las 21.30 en la Nave Central del Pasaje Dardo Rocha. La jornada será de acceso libre y tendrá como eje musical un contrapunto entre el Cuarteto Mulenga y El Amarre Tango, junto a exhibiciones de ballet, la musicalización del DJ platense KB Aravena y una conmemoración especial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

El jueves 2 de abril la actividad comenzará desde las 16 con clases simultáneas gratuitas para niveles principiantes e intermedios, dictadas por parejas de docentes de La Plata, Córdoba y otras ciudades. Ese mismo día se pondrá en marcha el Campeonato de Tango con la instancia clasificatoria de Tango Pista. A las 18 se proyectará el documental “Género Tango”, dirigido por Cata Cabana, y por la noche, desde las 21.30, se realizará una nueva gran milonga con orquestas en vivo y exhibiciones.

El viernes 3 de abril continuará la programación formativa con nuevas clases gratuitas desde las 16 y 17 horas, seguidas por las clasificatorias del campeonato en las categorías Tango Escenario y grupal. La jornada incluirá una charla sobre los elementos musicales del tango a lo largo de la historia y una función de tango teatro. El cierre del día será otra gran milonga nocturna con contrapunto de orquestas, exhibiciones de parejas destacadas y DJs invitados.

El sábado 4 de abril estará dedicado a las instancias finales del campeonato, que comenzarán a las 15.30. Por la tarde, el festival se trasladará al espacio público con actividades gratuitas en la glorieta de Plaza San Martín, donde habrá una clase de tango para principiantes y una milonga en vivo. Por la noche, el cierre volverá al Pasaje Dardo Rocha con una última gran milonga, música en vivo y la presentación de los campeones de La Plata Baila Tango.

Más información en www.laplatabailatango.com