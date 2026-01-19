Primeras hipótesis apuntan a rotura de soldadura en la vía como causa de accidente ferroviario en España que provocó al menos 40 muertos

Estudiantes empata 0 a 0 con Ituzaingó por los 32avos de la Copa Argentina
La investigación del accidente ferroviario registrado el domingo en Adamuz (Córdoba) apunta a una falla en la soldadura de la vía como origen del siniestro que provocó al menos 40 muertos, de acuerdo con las primeras hipótesis, en tanto el Gobierno de España decretó tres días de luto oficial por la tragedia y prometió una “investigación transparente”.
El último balance de víctimas habla de 40 muertos, 122 heridos, 43 denuncias por desapariciones, 41 personas ingresadas en hospitales y 13 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos, según ABC y El Mundo. Un total de 527 personas viajaban en los dos trenes siniestrados.
Esa información oficial recoge que se han presentado hasta el momento 43 denuncias de desapariciones tanto en las comandancias de Huelva, como en las de Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla. El terraplén por el que se precipitó el tren Alvia se ubica en una zona de muy difícil acceso.
Las primeras líneas investigativas sobre el accidente ocurrido en el kilómetro 318,7, habla de la rotura de una soldadura de la vía como causa del descarrilamiento del tren de alta velocidad Iryo. Como consecuencia de esta avería, el vagón número 6 del convoy se salió de la vía y colisionó frontalmente con el tren Alvia, que circulaba por la vía contigua, reportó Euronews.
Las primeras hipótesis, basadas en las inspecciones sobre el terreno y en los testimonios de los pasajeros, apuntan a la posible existencia de un peso anómalo arrastrado por el vagón 6. Viajeros que se encontraban en ese coche, así como en los vagones 7 y 8, relataron haber notado vibraciones y movimientos inusuales antes del accidente.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dijo este lunes que la investigación deberá aclarar si la rotura detectada en un tramo de la vía en el lugar del accidente ferroviario fue la causa o la consecuencia del descarrilamiento del tren de Iryo que desencadenó la colisión con un convoy Alvia.
En declaraciones al programa Malas Lenguas de La 2, Puente explicó que el siniestro provocó importantes daños en la infraestructura ferroviaria, aunque insistió en que, por el momento, los investigadores continúan recopilando información y que esa hipótesis es “una especulación más, como otras”.
Más temprano, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto oficial por la tragedia ferroviaria y prometió una “investigación transparente” sobre el conmocionante hecho.
Sánchez lo anunció en un acto acompañado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, así como los ministros de Transporte, Óscar Puente, e Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el alcalde de la localidad de Adamuz, Rafael Moreno
Durante los tres días de luto oficial la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos, según el sitio DW. Sánchez, aseguró que se dará con “la verdad” sobre la causa del accidente y se conocerá “la respuesta”.
El presidente del Gobierno se comprometió ante los ciudadanos a informar “con absoluta transparencia y absoluta claridad”, sobre los motivos que causaron el descarrilamiento y choque de dos trenes. También garantizó a las víctimas y sus familiares, en coordinación con todas las administraciones, a protegerlas y asistirlas “en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario”.
El grave accidente ferroviario ocurrido la tarde del domingo en la localidad de Adamuz, en la provincia meridional española de Córdoba, ha dejado 40 personas fallecidas hasta el momento, entre ellas el maquinista de uno de los trenes implicados.
El accidente se produjo a las 19:45 del domingo, cuando el tren de alta velocidad LD AV Iryo 6189, con origen en Málaga y destino Madrid, descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un tren Alvia LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva, que también descarriló.
Como consecuencia del impacto y del posterior descarrilamiento, varios vagones de ambos trenes se salieron de la vía, y algunos de los coches de la parte trasera del convoy procedente de Málaga volcaron, cayendo por un talud adyacente a la plataforma ferroviaria, según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia y testigos presenciales.
Un periodista de la radiotelevisión pública española RTVE, que viajaba en el tren procedente de Málaga, relató en directo lo sucedido. “Hubo un momento en que se sintió una especie de terremoto y era que habíamos descarrilado”, explicó. “A los diez minutos de salir ha empezado a temblar muchísimo y ha descarrilado el coche seis para atrás”, añadió, señalando que varios vagones quedaron gravemente dañados.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó la situación de “muy triste” y destacó el fuerte impacto humano del siniestro. “No estamos acostumbrados a un accidente de estas características. En estos trenes viajan familias enteras, personas mayores, niños. En definitiva, personas de toda índole y probablemente de todas las edades”, afirmó durante una declaración a los medios en el lugar del accidente, adonde se desplazó para conocer la situación.
