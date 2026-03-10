Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo de $3.000.000: los números que se publicaron hoy

El Mundo

El petróleo cae y las bolsas suben ante sugerencia que la guerra en Medio Oriente finalizaría pronto

Después de un lunes difícil para los mercados

El petróleo cae y las bolsas suben ante sugerencia que la guerra en Medio Oriente finalizaría pronto
10 de Marzo de 2026 | 09:11

Escuchar esta nota

Los precios del petróleo cayeron con fuerza y las bolsas asiáticas y europeas repuntaban este martes tras la sugerencia del presidente estadounidense Donald Trump de que la guerra en Medio Oriente podría terminar pronto.

"Esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro", dijo Trump desde Florida, cuando se le preguntó sobre la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Seguí la bolsa de valores de Argentina y Nueva York, y los mercados de carne y granos, minuto a minuto en https://www.eldia.com/mercados

Los inversores se apresuraron a reaccionar ante estos comentarios, lo que provocó hoy una caída de los precios del crudo de alrededor del 10%, antes de que las pérdidas se redujeran a alrededor del 5%. Los precios del gas en Europa retrocedieron un 15%, tras haber subido hasta un 30% el lunes.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, retrocedía un 8,95% hasta los 86,29 dólares. El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, perdía un 8,85% hasta los 90,20 dólares. Ambos cayeron más de un 10% al inicio de la sesión.

El contraste es fuerte respecto al lunes, cuando los precios rozaron los 120 dólares el barril en los mercados asiáticos, con subidas de más del 30%.

LE PUEDE INTERESAR

“Muerte, fuego y furia”, la amenaza de Trump a Irán ante un posible bloqueo de la provisión de petróleo

LE PUEDE INTERESAR

Trump, contradictorio: mensajes divergentes sobre Irán

Por su parte, los precios del gas en Europa cayeron alrededor de un 15%. El contrato de gas natural TTF holandés, considerado la referencia europea, cayó a alrededor de 48 euros, tras haber subido considerablemente el día anterior.

El retroceso del precio del crudo en particular contribuyó a un repunte de las bolsas asiáticas, tras las bruscas caídas del lunes. Así, Seúl ganó al cierre un 5,4% y Tokio un 2,9%. Hong Kong ganó un 2,2% y Shanghai 0,7%.

París, Milán, Franckfurt y Madrid también subían al inicio de la jornada europea, con ganancias de más del 2% salvo Londres, que se ubicaba en torno al 1,63%.

Esto se produjo después de que los tres principales índices de Wall Street cerraran con fuertes subidas, tras revertir las fuertes ventas iniciales, aunque los futuros cayeron el martes.

Además de la declaración de Trump, los mercados recibieron positivamente las señales de la reunión del G7, cuyos ministros de Finanzas afirmaron el lunes estar listos para recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo para contener un aumento de los precios.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Muerte, fuego y furia”, la amenaza de Trump a Irán ante un posible bloqueo de la provisión de petróleo

Trump, contradictorio: mensajes divergentes sobre Irán

El agua podría ser un nuevo frente de batalla
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Reforma de la VTV: menos trámites, extensión de plazos y apertura del mercado a concesionarias e importadores

Arranca mañana la campaña de vacunación antigripal en La Plata: ¿a quiénes se la aplican gratis?

Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción

UPD, capítulo 2: otra vez La Plata se despertó con bombazos y quejas vecinales

VIDEO. La Zona Roja de La Plata, por adentro: convivencia forzada, comerciantes hartos y denuncias vecinales

Muslera es de Selección: los competidores por el puesto

Entrena y avanza con la renovación de Cetré

Colapinto: Alpine, tarde para pedir disculpas
Últimas noticias de El Mundo

“Muerte, fuego y furia”, la amenaza de Trump a Irán ante un posible bloqueo de la provisión de petróleo

Trump, contradictorio: mensajes divergentes sobre Irán

Conversación con Putin, que dio su firme apoyo a Irán

Trump habló de "guerra casi terminada" y Wall Street se calmó tras un día agitado por el petróleo
Policiales
Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
El colmo: robaron un camión de residuos en Olmos
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
El juicio oral contra el ex de Piparo, en la recta final
Información General
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Estudiantes de la UNLP llegaron a la final del mundial de programación
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Riquelme proyecta ampliar la Bombonera para 80.000 espectadores
Muslera es de Selección: los competidores por el puesto
Entrena y avanza con la renovación de Cetré
Verón recibió los 51 años con el cariño de Estudiantes
Define Zaniratto: el Pata Castro iría en lugar de Miramón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla