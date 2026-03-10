El petróleo cae y las bolsas suben ante sugerencia que la guerra en Medio Oriente finalizaría pronto

Temperaturas de primavera y sin rastros de lluvias en La Plata: el singular fenómeno que llama la atención de los expertos
Temperaturas de primavera y sin rastros de lluvias en La Plata: el singular fenómeno que llama la atención de los expertos
Después de un lunes difícil para los mercados
Los precios del petróleo cayeron con fuerza y las bolsas asiáticas y europeas repuntaban este martes tras la sugerencia del presidente estadounidense Donald Trump de que la guerra en Medio Oriente podría terminar pronto.
"Esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro", dijo Trump desde Florida, cuando se le preguntó sobre la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
Seguí la bolsa de valores de Argentina y Nueva York, y los mercados de carne y granos, minuto a minuto en https://www.eldia.com/mercados
Los inversores se apresuraron a reaccionar ante estos comentarios, lo que provocó hoy una caída de los precios del crudo de alrededor del 10%, antes de que las pérdidas se redujeran a alrededor del 5%. Los precios del gas en Europa retrocedieron un 15%, tras haber subido hasta un 30% el lunes.
El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, retrocedía un 8,95% hasta los 86,29 dólares. El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, perdía un 8,85% hasta los 90,20 dólares. Ambos cayeron más de un 10% al inicio de la sesión.
El contraste es fuerte respecto al lunes, cuando los precios rozaron los 120 dólares el barril en los mercados asiáticos, con subidas de más del 30%.
Por su parte, los precios del gas en Europa cayeron alrededor de un 15%. El contrato de gas natural TTF holandés, considerado la referencia europea, cayó a alrededor de 48 euros, tras haber subido considerablemente el día anterior.
El retroceso del precio del crudo en particular contribuyó a un repunte de las bolsas asiáticas, tras las bruscas caídas del lunes. Así, Seúl ganó al cierre un 5,4% y Tokio un 2,9%. Hong Kong ganó un 2,2% y Shanghai 0,7%.
París, Milán, Franckfurt y Madrid también subían al inicio de la jornada europea, con ganancias de más del 2% salvo Londres, que se ubicaba en torno al 1,63%.
Esto se produjo después de que los tres principales índices de Wall Street cerraran con fuertes subidas, tras revertir las fuertes ventas iniciales, aunque los futuros cayeron el martes.
Además de la declaración de Trump, los mercados recibieron positivamente las señales de la reunión del G7, cuyos ministros de Finanzas afirmaron el lunes estar listos para recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo para contener un aumento de los precios.
