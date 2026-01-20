Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata

Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
En medio de la conmoción que todavía genera el caso de Bastián, el nene de 8 años que lucha por su vida tras un grave accidente en La Frontera de Pinamar, la Costa Atlántica volvió a ser escenario de otro episodio alarmante. Esta vez ocurrió en los médanos de Villa Gesell, donde un joven de 27 años volcó con un cuatriciclo y debió ser trasladado de urgencia a la ciudad de La Plata debido a la gravedad de las heridas.
El accidente se produjo durante el fin de semana en una zona de dunas de alta concurrencia turística. Tras el vuelco, el hombre sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave con compromiso facial y múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) acudió rápidamente al lugar y logró brindarle las primeras atenciones, aprovechando la presencia preventiva de ambulancias en la playa.
Luego de ser estabilizado en el hospital local de Villa Gesell, los médicos resolvieron activar un traslado aéreo sanitario hacia un centro de mayor complejidad en La Plata. El paciente fue derivado al Hospital San Martín, donde permanece internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. Según se informó, debió ser sometido a una neurocirugía con colocación de un sensor para controlar la presión intracraneal, además de intervenciones por traumatismo de tórax, contusión pulmonar, hemopericardio y lesiones abdominales.
El nuevo hecho vuelve a encender las alarmas sobre el uso irresponsable de cuatriciclos.
