Alpine presentó el A526 con el que este año correrá Franco Colapinto

La presentación se llevó a cabo en un lujoso crucero en Barcelona
Escuchar esta nota
La escudería francesa Alpine presentó el A526 con el que correrá el argentino Franco Colapinto durante el 2026 en la Fórmula 1.
La extravagante presentación se llevó a cabo en un crucero en Barcelona y contó con la participación de los dos pilotos titulares, Colapinto y el francés Pierre Gasly, del asesor del equipo, el italiano Flavio Briatore, además Steve Nielsen, jefe de la escudería.
Al igual que el A525 del año pasado, en el nuevo modelo predominan el rosa y el azul, que son los colores de sus principales sponsors.
Alpine se ilusiona con tener una buena temporada en este 2026, principalmente debido al nuevo motor de Mercedes, el tiempo que tuvieron para preparar el A526 y las horas en el túnel de viento para mejorar varias cuestiones.
Con este nuevo modelo, la escudería francesa buscará dejar atrás el desastroso 2025 que tuvo, donde finalizó última en el campeonato de constructores con sólo 22 puntos.
