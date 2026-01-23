Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Deportes |Fernando zaniratto, con un once en mente para el debut

El Lobo tiene equipo para recibir a Racing

Son los mismos nombres con los que trabajó en los últimos días. Hoy tiene su último entrenamiento para el duelo de mañana

El Lobo tiene equipo para recibir a Racing

gimnasia cuenta las horas para su estreno ante racing / prensa gelp

23 de Enero de 2026 | 02:41
Gimnasia última detalles de cara a su estreno en el Apertura de mañana, donde recibirá a Racing en el Bosque a partir de las 19:30. Ante esto, Fernando Zaniratto ya perfila el equipo que buscará los primeros tres puntos del año.

El entrenador volvió a trabajar en Estancia Chica con los mismos nombres que probó en la semana, por lo que todo indica que este será el equipo que iniciará el campeonato.

Con Nacho Fernández como figura estelar, el entrenador apostará por la base que llevó al club a las semifinales del Clausura 2025, por lo que solo el experimentado volante, Franco Torres y Alexis Steimbach son los nombres que cambiarán a comparación de aquel equipo que perdió con Estudiantes en diciembre pasado.

De esta forma y a la espera del último entrenamiento que hoy disputará el plantel en Estancia Chica, el once que se perfila es: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Nacho Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres.

El plantel vuelve a entrenarse hoy en Estancia Chica, en la antesala al duelo con la Academia. Más allá de la complicación del estreno, al Lobo luego se le vendrá River en el Monumental el próximo miércoles. Mientras que el lunes 2 volverá al Juan Carmelo Zerillo para recibir a Aldosivi, por la tercera fecha.

MIRAMÓN APUNTA A ALDOSIVI

Luego de sufrir una mialgia que lo tuvo a maltraer en los últimos días, la idea de Ignacio Miramón es reaparecer lo más pronto posible, ya que quiere dar su aporte en el equipo. Quedó descartado para el debut con Racing y también para el choque ante River en el Monumental. Su idea es apuntar al partido del 2 de febrero frente a Aldosivi en el Bosque, ya que dos fechas después, el Lobo jugará el clásico con Estudiantes. Miramón quiere llegar con rodaje a ese duelo.

CORTAR LA RACHA

Gimnasia buscará volver a arrancar con el pie derecho un inicio de un campeonato, con el fin de evitar lo que le sucedió en 2025: tanto en el Apertura como en el Clausura, perdió frente a Instituto.

El 25 de enero del año pasado y con Marcelo Méndez en el banco de suplentes, el Lobo sufrió una dura caída por 3-0 en Alta Córdoba.

Por su parte, el 12 de julio, el Lobo cayó 1-0 ante la Gloria como local por el estreno en el Clausura. En el banco de suplentes mens sana estaba Alejandro Orfila.

En lo que respecta a su último triunfo en un estreno por torneo fue el 13 de mayo de 2024, cuando por la primera fecha de la Liga Profesional, derrotó 3-1 a Vélez en el Juan Carmelo Zerillo.

 

