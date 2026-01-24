Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 24 y también los del viernes 23 de enero

Deportes

La agenda deportiva de este sábado: partidos, horario y TV

La agenda deportiva de este sábado: partidos, horario y TV
24 de Enero de 2026 | 08:43

Mañana (09:00 - 12:00) 

09:30 Millwall vs. CharltonEFL ChampionshipESPN / Disney+
09:30 West Ham vs. SunderlandPremier LeagueESPN / Disney+ / DGO
10:00 Rayo Vallecano vs. OsasunaLa LigaESPN 3 / Disney+ / DGO
10:00 Raymond Muratalla vs. Andy Cruz Boxeo (Knockout) ESPN / Disney+
10:50 San Lorenzo vs. La Unión (F) Liga Nacional Básquet TyC Sports / DGO
11:00 Como vs. Torino Serie A ESPN / Disney+
11:30 Mainz 05 vs. Wolfsburg Bundesliga ESPN / Disney+ 
11:30 Heidenheim vs. RB Leipzig Bundesliga ESPN / Disney+
11:30 Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim Bundesliga ESPN / Disney+
11:30 Bayern München vs. Augsburg Bundesliga ESPN / Disney+
11:30 Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen Bundesliga ESPN 2 / Disney+ / DGO

Mediodía y Tarde (12:00 - 17:00)

12:00 Hull City vs. Swansea EFL Championship ESPN / Disney+ / Fox/ DGO
12:00 Fulham vs. Brighton Premier League ESPN / Disney+ 
12:00 Manchester City vs. WolvesPremier League ESPN / Disney+
12:00 Burnley vs. Tottenham Premier League ESPN / Disney+ / DGO
12:00 Harlequins vs. Leicester TigersRugby (Premiership) ESPN / Disnes+
12:00 Bolivia vs. ChileCopa América FutsalDSports+ / DGO
12:15 Valencia vs. EspanyolLa LigaESPN 3 / Disney+ / DGO
12:30 Toulon vs. MontpellierRugby (Top 14) ESPN 4 / Disney+
12:30 Ajax vs. VolendamEredivisieESPN / Disney+ 
13:00 Rennes vs. LorientLigue 1ESPN / Disney+
14:00 Fiorentina vs. CagliariSerie AESPN 2 / Disney+ / DGO
14:30 Bournemouth vs. LiverpoolPremier League ESPN / Disney+ / DGO
14:30 Sevilla vs. Athletic ClubLa Liga DSports / DGO
14:30 Union Berlin vs. B. DortmundBundesliga ESPN 3 / Disney+ / DGO
14:30 Sale Sharks vs. North. SaintsRugby (Premiership)ESPN 4 / Disney+
14:30 Brasil vs. ColombiaCopa América Futsal DSports+ / DGO
14:30 Sporting Gijón vs. MirandésSegunda España DSports / DGO
15:00 Le Havre vs. MonacoLigue 1ESPN / Disney+
16:00 PSV vs. NAC BredaEredivisieESPN / Disney+
16:45 Lecce vs. LazioSerie AESPN / Disney+

Tarde Noche y Cierre (17:00 en adelante)

17:00 Barracas Central vs. RiverTorneo Apertura ESPN Premium
17:00 Villarreal vs. Real Madrid La LigaESPN 2 / Disney+ / DGO
17:00 Ecuador vs. Uruguay Copa América Futsal DSports+ / DGO
17:00 Cádiz vs. Granada Segunda España DSports / DGO
17:00 Philadelphia 76ers vs. NY Knicks NBA ESPN 4 / Disney+ / DGO
17:05 Marseille vs. Lens Ligue 1 ESPN 3 / Disney+ / DGO
19:00 Alianza Lima vs. Inter Miami Amistoso DSports
19:30 Gimnasia LP vs. Racing Torneo Apertura TNT Sports
19:30 Paraguay vs. Perú Copa América Futsal DSports+ / DGO
19:30 MN Timberwolves vs. GS Warriors NBA ESPN 4 / Disney+ / DGO
22:00 Rosario Central vs. Belgrano Torneo Apertura ESPN Premium
22:00 City Torque vs. Dep. Concepción Amistoso ESPN Premium / Disney+

