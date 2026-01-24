La agenda deportiva de este sábado: partidos, horario y TV

En el comienzo de la ola de calor, sin luz desde la madrugada en un sector del centro platense
Una por una, las calles cortadas en pleno centro de La Plata por el rodaje de una serie de Netflix
La ola de calor arranca con alerta amarilla y cielo nublado: ¿a cuánto va a llegar la máxima este sábado en La Plata?
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Día Internacional de la Educación: la historia de la maestra platense que estuvo entre las 10 mejores del mundo
Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 24 y también los del viernes 23 de enero
VIDEO. Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro
A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Peligrosa presencia de vehículos de motor en playas y médanos
El Presidente viaja a Mardel y se suma al Tour de la Gratitud
Alerta en Berisso por cianobacterias: precauciones y recomendaciones en las playas locales
El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna
Guiño de Kicillof a una cumbre gremial llamada por Barrionuevo
La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
Excombatientes de La Plata denunciaron a Milei por sus dichos sobre Malvinas
El kirchnerismo retomará en febrero la campaña por la libertad de Cristina
09:30 Millwall vs. CharltonEFL ChampionshipESPN / Disney+
09:30 West Ham vs. SunderlandPremier LeagueESPN / Disney+ / DGO
10:00 Rayo Vallecano vs. OsasunaLa LigaESPN 3 / Disney+ / DGO
10:00 Raymond Muratalla vs. Andy Cruz Boxeo (Knockout) ESPN / Disney+
10:50 San Lorenzo vs. La Unión (F) Liga Nacional Básquet TyC Sports / DGO
11:00 Como vs. Torino Serie A ESPN / Disney+
11:30 Mainz 05 vs. Wolfsburg Bundesliga ESPN / Disney+
11:30 Heidenheim vs. RB Leipzig Bundesliga ESPN / Disney+
11:30 Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim Bundesliga ESPN / Disney+
11:30 Bayern München vs. Augsburg Bundesliga ESPN / Disney+
11:30 Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen Bundesliga ESPN 2 / Disney+ / DGO
12:00 Hull City vs. Swansea EFL Championship ESPN / Disney+ / Fox/ DGO
12:00 Fulham vs. Brighton Premier League ESPN / Disney+
12:00 Manchester City vs. WolvesPremier League ESPN / Disney+
12:00 Burnley vs. Tottenham Premier League ESPN / Disney+ / DGO
12:00 Harlequins vs. Leicester TigersRugby (Premiership) ESPN / Disnes+
12:00 Bolivia vs. ChileCopa América FutsalDSports+ / DGO
12:15 Valencia vs. EspanyolLa LigaESPN 3 / Disney+ / DGO
12:30 Toulon vs. MontpellierRugby (Top 14) ESPN 4 / Disney+
12:30 Ajax vs. VolendamEredivisieESPN / Disney+
13:00 Rennes vs. LorientLigue 1ESPN / Disney+
14:00 Fiorentina vs. CagliariSerie AESPN 2 / Disney+ / DGO
14:30 Bournemouth vs. LiverpoolPremier League ESPN / Disney+ / DGO
14:30 Sevilla vs. Athletic ClubLa Liga DSports / DGO
14:30 Union Berlin vs. B. DortmundBundesliga ESPN 3 / Disney+ / DGO
14:30 Sale Sharks vs. North. SaintsRugby (Premiership)ESPN 4 / Disney+
14:30 Brasil vs. ColombiaCopa América Futsal DSports+ / DGO
14:30 Sporting Gijón vs. MirandésSegunda España DSports / DGO
15:00 Le Havre vs. MonacoLigue 1ESPN / Disney+
16:00 PSV vs. NAC BredaEredivisieESPN / Disney+
16:45 Lecce vs. LazioSerie AESPN / Disney+
17:00 Barracas Central vs. RiverTorneo Apertura ESPN Premium
17:00 Villarreal vs. Real Madrid La LigaESPN 2 / Disney+ / DGO
17:00 Ecuador vs. Uruguay Copa América Futsal DSports+ / DGO
17:00 Cádiz vs. Granada Segunda España DSports / DGO
17:00 Philadelphia 76ers vs. NY Knicks NBA ESPN 4 / Disney+ / DGO
17:05 Marseille vs. Lens Ligue 1 ESPN 3 / Disney+ / DGO
19:00 Alianza Lima vs. Inter Miami Amistoso DSports
19:30 Gimnasia LP vs. Racing Torneo Apertura TNT Sports
19:30 Paraguay vs. Perú Copa América Futsal DSports+ / DGO
19:30 MN Timberwolves vs. GS Warriors NBA ESPN 4 / Disney+ / DGO
22:00 Rosario Central vs. Belgrano Torneo Apertura ESPN Premium
22:00 City Torque vs. Dep. Concepción Amistoso ESPN Premium / Disney+
