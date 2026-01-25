Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Parodian a Milei en Saturday Night Live una vez más: junto a Trump y chistes sobre el "cheque" de los 20 mil millones

Parodian a Milei en Saturday Night Live una vez más: junto a Trump y chistes sobre el "cheque" de los 20 mil millones
25 de Enero de 2026 | 16:24

Escuchar esta nota

La figura del presidente Javier Milei regresó al centro de la escena en la televisión estadounidense, esta vez como protagonista de una nueva parodia en el mítico programa de humor Saturday Night Live (SNL). En un sketch que simulaba una entrega de premios organizada por la Casa Blanca, el mandatario argentino fue caracterizado como un fanático incondicional de Donald Trump.

En la emisión de la cadena NBC y la reseña del diario La Nación, el comediante de ascendencia cubana Marcello Hernández fue el encargado de ponerse en la piel del libertario. Con patillas, banda presidencial y un marcado acento porteño, el personaje subió al escenario de los "Trump Awards" para presentar una terna.

"El chabón que me tiró 20 mil millones"

El guion del programa apuntó directamente al vínculo financiero entre ambos países. Hernández, mezclando inglés y español, definió a Trump como "Líder, visionario y el chabón que, posta, recién me tiró 20 mil millones de dólares".

El chiste hace alusión al desembolso extraordinario que el Tesoro estadounidense otorgó a la Argentina en octubre de 2025 para blindar la estabilidad económica, monto que fue devuelto el pasado 9 de enero.

La parodia continuó con elogios desmedidos hacia el líder republicano:

"Todo esto describe a mi mejor amigo y dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump", lanzó el falso Milei.

Al abrir el sobre del premio a "Mejor película en idioma extranjero", descubrió que estaba vacío, pero remató: "Él sí incluyó un cheque por otros 10 mil millones de dólares... Este hombre es increíble, bro".

El segmento cerró con la aparición de James Johnson, el actor que personifica a Trump, quien le arrebató el premio de las manos y lo despidió con un seco "Adiós, amigo".

Antecedentes en la TV norteamericana

No es la primera vez que Milei es blanco del humor en SNL. Previamente, el presentador Colin Jost lo había comparado con el personaje Austin Powers, mostrando una foto de ambos con gafas oscuras y citando la frase "If you make me horny, baby" tras una visita del mandatario a Washington.

