Deportes

VIDEO. La marca que alcanzó Gimnasia tras el gol olímpico de Nicolás Barros Schelotto ante Racing

25 de Enero de 2026 | 16:36

El joven Nicolás Barros Schelotto, con una “zurda” encantada, se encargó ayer de ejecutar el córner; la pelota superó la estirada del arquero de Racing y se coló en el segundo palo, generando una explosión de felicidad en las tribunas. Con este grito, el Lobo se convirtió en el club que anotó más goles por esta vía en el siglo XXI. 

Ese gol “olímpico” de Nicolás Barros Schelotto ya quedó escrito en la historia del club, pues no es la primera vez que Gimnasia convierte un gol así en un partido oficial. Gracias a este gol, el Lobo superó a Independiente que también llevaba anotados dos goles desde córner. 

El último se produjo el 29 de octubre de 2019, cuando Ariel Caco García le convirtió uno similar a Newell´s, en la goleada por 4-0 del Lobo, que era dirigido por Diego Maradona.

Y yendo un poco más atrás en el tiempo (24 de septiembre de 2017), Brahian Alemán le convirtió un gol “olímpico” a Olimpo, en Bahía Blanca, en la victoria de Gimnasia (lo dirigía Mariano Soso) por 1-0.

