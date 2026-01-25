Desalojos y batallas campales en La Plata tras un nuevo fin de semana con fiestas clandestinas
Desalojos y batallas campales en La Plata tras un nuevo fin de semana con fiestas clandestinas
Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo
Qué se sabe de la trágica muerte de un nene de 2 años en La Plata
Allanaron un campo en La Plata y recuperaron ocho vacas robadas
Estudiantes sin Muslera por una lesión: cuántos partidos se pierde y preocupación por el clásico
Charly García apareció en el Festival Medio y Medio para ver a León Gieco
FOTOS Y VIDEOS | "Se quemaron 10 hectáreas, pero fue controlado": preocupación por un incendio en La Plata
Parodian a Milei en Saturday Night Live una vez más: junto a Trump y chistes sobre el "cheque" de los 20 mil millones
En poco más de dos años, la canasta de servicios públicos subió 594%
Atención La Plata: qué zonas del centro estarán cortadas este domingo por el rodaje
Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Todos los idiomas como excusa para encontrarse los jueves en un bar platense
Desarticularon una “pool party” clandestina en la zona oeste de La Plata
Hazaña y vértigo en Taiwán: Alex Honnold escaló el Taipei 101 sin cuerdas y se sacó una selfie a 508 metros
“Tabajo desde los 8 años y me representa”: Gloria Carrá reveló su verdadero apellido y qué famoso actor influyó en la decisión
Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open
Domingo caluroso y para pileta en La Plata: se viene una semana con temperaturas extremas
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata
La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas habrá un acto en Plaza San Martín
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
VIDEO. Un hombre fue asesinado tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
Renuncias y señalamientos de corrupción reconfiguran el gabinete de Milei
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Fernando Muslera es baja en Estudiantes luego del primer partido por el Torneo Apertura en Avellaneda ante Independiente y la gran duda es cuánto tiempo quedará marginado de la titularidad. Al arquero charrúa lo reemplazó en el arranque del segundo tiempo su par surgido de las inferiores, Fabricio Iacovich.
El arquero pincha ya había comenzado el año como titular por Copa Argentina frente a Ituzaingó en Banfield, donde Estudiantes ganó 4 a 0 y quedó a la espera de su próximo rival, a definir entre Rosario Central y Sportivo Belgrano.
En la primera fecha del Apertura, Fernando Muslera manifestó una molestia durante los últimos minutos del primer tiempo, en la zona del tobillo. Finalmente, se determinó que sufrió una lesión en el tendón de Aquiles.
LEA TAMBIÉN
¡Atento! Muslera dejó la cancha con molestias
Durante el entretiempo no se pudo recuperar y el complemento se jugó con Iacovich en los tres palos. Pese a que faltan los estudios que determinarán de qué grado es la lesión, se confirmó que el uruguayo estará al menos tres semanas fuera de la cancha.
De esta manera, al ya apretado torneo, Muslera quedará marginado de una seguidilla de partidos: Boca (28/2), Defensa y Justicia (2/2) y Deportivo Riestra (9/2). El cuerpo médico y técnico buscarán garantizar que llegue a la quinta fecha, frente a Gimnasia en el Bosque el domingo 15 de febrero.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí