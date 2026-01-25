Estudiantes sin Muslera por una lesión: cuántos partidos se pierde y preocupación por el clásico

Fernando Muslera es baja en Estudiantes luego del primer partido por el Torneo Apertura en Avellaneda ante Independiente y la gran duda es cuánto tiempo quedará marginado de la titularidad. Al arquero charrúa lo reemplazó en el arranque del segundo tiempo su par surgido de las inferiores, Fabricio Iacovich.

El arquero pincha ya había comenzado el año como titular por Copa Argentina frente a Ituzaingó en Banfield, donde Estudiantes ganó 4 a 0 y quedó a la espera de su próximo rival, a definir entre Rosario Central y Sportivo Belgrano.

En la primera fecha del Apertura, Fernando Muslera manifestó una molestia durante los últimos minutos del primer tiempo, en la zona del tobillo. Finalmente, se determinó que sufrió una lesión en el tendón de Aquiles.

LEA TAMBIÉN ¡Atento! Muslera dejó la cancha con molestias

Durante el entretiempo no se pudo recuperar y el complemento se jugó con Iacovich en los tres palos. Pese a que faltan los estudios que determinarán de qué grado es la lesión, se confirmó que el uruguayo estará al menos tres semanas fuera de la cancha.

De esta manera, al ya apretado torneo, Muslera quedará marginado de una seguidilla de partidos: Boca (28/2), Defensa y Justicia (2/2) y Deportivo Riestra (9/2). El cuerpo médico y técnico buscarán garantizar que llegue a la quinta fecha, frente a Gimnasia en el Bosque el domingo 15 de febrero.