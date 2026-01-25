Charly García apareció en el Festival Medio y Medio para ver a León Gieco

Habló Marcelo Castagnet, el joven que perdió la pierna tras el ataque en manada en Los Hornos: "Me arruinaron la vida"
Charly García volvió a dejar una escena inesperada y cargada de significado: este fin de semana apareció de sorpresa en el Festival Medio y Medio, en Punta Ballena, Uruguay, para presenciar el show de su amigo León Gieco, que se presentó junto a Agarrate Catalina.
La presencia de García fue un ambate emocional en una noche ya atravesada por cruces simbólicos entre generaciones, estilos y territorios del Río de la Plata. Gieco y la murga uruguaya desplegaron un repertorio potente, con el espíritu colectivo y popular que caracteriza a ambos proyectos.
La llegada de Charly a Uruguay se da en el marco de la celebración de los 30 años del Festival Medio y Medio, quienes programaron -junto a la producción de Charly-, unos días muy especiales en la vida del artista, en la del festival, y en la de su amigo Fabián “Zorrito” Von Quintiero.
Todo comenzó en la noche del sábado con su inesperado desembarco en el aeropuerto de Punta del Este, y la repentina aparición en el show de Gieco, un momento que quedará para siempre guardado en la memoria de todos los que lo vivieron.
El artista pasaría unos días en el Este uruguayo -disfrutando del este lugar que tanto ama- hasta los festejos por los 60 años del “Zorrito”, quien celebrará el próximo martes con un show especial en el propio Festival Medio y Medio.
Íconos de la música argentina, amigos y cómplices de ruta desde hace décadas, García, Gieco y El Zorrito vuelven a cruzarse —esta vez desde el costado del escenario— en un Festival que en sus 30 años sigue regalando postales históricas en Punta Ballena.
