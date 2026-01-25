Habló Marcelo Castagnet, el joven que perdió la pierna tras el ataque en manada en Los Hornos: "Me arruinaron la vida"
Habló Marcelo Castagnet, el joven que perdió la pierna tras el ataque en manada en Los Hornos: "Me arruinaron la vida"
Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo
Desalojos y batallas campales en La Plata tras un nuevo fin de semana con fiestas clandestinas
Estudiantes sin Muslera por una lesión: cuántos partidos se pierde y preocupación por el clásico
Drama familiar al borde de la tragedia en Ensenada: tras una discusión, un padre intentó dispararle a su hijo
Boca empata 0 a 0 ante Deportivo Riestra en el debut del Torneo Apertura
Qué se sabe de la trágica muerte de un nene de 2 años en La Plata
En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha
Charly García apareció en el Festival Medio y Medio para ver a León Gieco
Allanaron un campo en La Plata y recuperaron ocho vacas robadas
Gustavo Costas habló del deseo de Marcos Rojo en el mercado de pases: "Es un jugador que nació en Estudiantes"
Parodian a Milei en Saturday Night Live una vez más: junto a Trump y chistes sobre el "cheque" de los 20 mil millones
En poco más de dos años, la canasta de servicios públicos subió 594%
Atención La Plata: qué zonas del centro estarán cortadas este domingo por el rodaje
Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Todos los idiomas como excusa para encontrarse los jueves en un bar platense
Desarticularon una “pool party” clandestina en la zona oeste de La Plata
Hazaña y vértigo en Taiwán: Alex Honnold escaló el Taipei 101 sin cuerdas y se sacó una selfie a 508 metros
“Tabajo desde los 8 años y me representa”: Gloria Carrá reveló su verdadero apellido y qué famoso actor influyó en la decisión
Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open
Domingo caluroso y para pileta en La Plata: se viene una semana con temperaturas extremas
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata
La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas habrá un acto en Plaza San Martín
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
VIDEO. Un hombre fue asesinado tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras la derrota de la Academia ante Gimnasia, el entrenador se refirió a la posible salida del defensor hacia el Pincha. El DT fue contundente: "Capaz que termina su carrera ahí"
Escuchar esta nota
La derrota de Racing por 2-1 ante Gimnasia en el Bosque, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, dejó mucha tela para cortar. Sin embargo, el foco también estuvo en la conferencia de prensa del entrenador de la Academia, Gustavo Costas, se centró en la situación de Marcos Rojo. El defensor, que llegó al club de Avellaneda en agosto de 2025 tras su paso por Boca Juniors, volvió a sonar con fuerza en el mercado de pases Pincha.
Lejos de mostrarse tajante, Costas fue diplomático pero contundente al hablar sobre la posible partida del platense de 35 años. "Si se quiere ir a terminar su carrera en Estudiantes es algo que tiene que hablarlo con Diego Milito (presidente de Racing). Es un tema que no nos compete a nosotros", lanzó el DT ante la consulta en la conferencia de prensa.
A pesar de los rumores de una posible tensión interna, el técnico aclaró que mantiene una buena relación con el futbolista: "No me enoja para nada. Es un jugador que nació en Estudiantes y capaz que termina su carrera ahí. He hablado mucho con él. No le cierro la puerta a nadie, como dije, y más a un jugador. Me explicó bien cómo venía la cosa así que es un tema que tienen que decidir entre Racing y Estudiantes ahora".
El paso de Marcos Rojo por la "Academia" ha estado lejos de las expectativas iniciales. Desde su arribo, apenas disputó 8 partidos. Su imagen quedó marcada por la expulsión en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol y por la desafortunada jugada en la que lesionó a su compañero Santiago Sosa (fractura en el rostro) durante la serie contra Flamengo.
Ante este panorama y el deseo del jugador de retornar al club que lo vio nacer, su salida parece ser solo cuestión de tiempo y de acuerdos económicos entre las instituciones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí