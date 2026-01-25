Gustavo Costas habló del deseo de Marcos Rojo en el mercado de pases: "Es un jugador que nació en Estudiantes"

La derrota de Racing por 2-1 ante Gimnasia en el Bosque, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, dejó mucha tela para cortar. Sin embargo, el foco también estuvo en la conferencia de prensa del entrenador de la Academia, Gustavo Costas, se centró en la situación de Marcos Rojo. El defensor, que llegó al club de Avellaneda en agosto de 2025 tras su paso por Boca Juniors, volvió a sonar con fuerza en el mercado de pases Pincha.

Lejos de mostrarse tajante, Costas fue diplomático pero contundente al hablar sobre la posible partida del platense de 35 años. "Si se quiere ir a terminar su carrera en Estudiantes es algo que tiene que hablarlo con Diego Milito (presidente de Racing). Es un tema que no nos compete a nosotros", lanzó el DT ante la consulta en la conferencia de prensa.

A pesar de los rumores de una posible tensión interna, el técnico aclaró que mantiene una buena relación con el futbolista: "No me enoja para nada. Es un jugador que nació en Estudiantes y capaz que termina su carrera ahí. He hablado mucho con él. No le cierro la puerta a nadie, como dije, y más a un jugador. Me explicó bien cómo venía la cosa así que es un tema que tienen que decidir entre Racing y Estudiantes ahora".

El paso de Marcos Rojo por la "Academia" ha estado lejos de las expectativas iniciales. Desde su arribo, apenas disputó 8 partidos. Su imagen quedó marcada por la expulsión en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol y por la desafortunada jugada en la que lesionó a su compañero Santiago Sosa (fractura en el rostro) durante la serie contra Flamengo.

Ante este panorama y el deseo del jugador de retornar al club que lo vio nacer, su salida parece ser solo cuestión de tiempo y de acuerdos económicos entre las instituciones.