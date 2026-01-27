Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata
Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata
Estudiantes despidió a Santiago Ascacibar, nuevo refuerzo de Boca: "Gracias por venir"
La UTA y los empresarios, sin acuerdo: fracasó la reunión, pasaron a un cuarto intermedio y hay alerta por un posible paro
VIDEO.- Así fue el choque en el que murió un delincuente que escapaba de la policía en La Plata
Estatales y docentes, cuando cobro: con aumento, la Provincia confirmó el cronograma de pago de enero
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $3.000.000: cuándo sale la tarjeta
Caso Bastián: tras la pericia positiva en alcohol, confirmaron la inhabilitación de los conductores
Otro robo con violencia a un jubilado en La Plata: lo amordazan y lo golpean en su casa
Corte de luz en una zona del centro de La Plata: qué dijo Edelap
La insólita pelea de Mauro Szeta y su esposa tras el pase de Ascacibar a Boca: "Hoy dormís afuera"
VIDEO. Tras una discusión, un jubilado le pegó un trompazo a la esposa de su sobrino en Ensenada
Grave denuncia de Fernanda Callejón contra su hermana Sandra: "Secuestró a mi papá"
Piden informes a Provincia por la crisis del agua en la Zona Norte del Gran La Plata
Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes
Incendio en una casa de Arturo Seguí por un calefón eléctrico
Nuevos operativos en La Plata para remover autos abandonados
Netflix en La Plata: grúas, elevadores y generadores copan el Centro a la espera de otro fin de semana de rodaje
Sofía Lecuna es platense, viajó desde India a La Plata para romper un Récord Guinness y lo logró en el Poli de Gimnasia
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
La polémica frase de Horacio Pagani contra Morena Beltrán: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"
El Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas por cantar con Milei
River sufrió una baja importante en la previa del cruce ante Gimnasia en el Monumental
Tránsito: piden a la Municipalidad que informe sobre el estado de los reductores de velocidad
Techint pedirá una investigación por dumping contra la empresa india que le ganó una licitación de tubos
18 meses de trabajo y una inversión de $8.341 millones: ¿quiénes restaurarán el Teatro del Lago?
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Advierten por presencia de cianobacterias en una playa de la Región
En Pinamar y Cariló: detectan más de 110 mil metros cuadrados sin declarar, con casas de lujo y edificios de altura
Anses oficializó un aumento del 2,85% para jubilados y pensionados en febrero
Aclaración sobre las droguerías y laboratorios en los que ANMAT dispuso la baja
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Cartonazo de EL DIA quedó vacante y acumula un pozo de $3.000.000. La próxima ronda comenzará este jueves y la tarjeta llegará junto con la edición impresa.
Para ganar el Cartonazo hay que tener 15 aciertos en los cupones que tienen esa cantidad de números del 00 al 89.
Durante este año que termina, el Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.
Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.
Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?