Policiales

La Plata: delincuentes amordazan, golpean y le roban a un jubilado de 79 años en su casa

27 de Enero de 2026 | 14:03

Un jubilado de 79 años sufrió un brutal robo en su casa de Lisandro Olmos en plena madrugada del martes por parte de delincuentes que lo amordazaron y le propinaron varias trompadas para sustraerle ahorros y elementos de valor, informaron fuentes calificadas.

El dramático episodio delictivo tuvo lugar a eso de las 3 en una vivienda de 171 y 46, en la zona oeste de La Plata. La víctima se encontraba durmiendo cuando a esa hora escuchó un fuerte ruido en la puerta y se levantó. En ese instante se topó con al menos tres intrusos. Uno le tapó el rostro con un delantal y otro le colocó un trapo en la boca, luego lo arrojaron al piso y lo ataron de pies y manos.

Debido a que lo redujeron completamente, el hombre no tuvo más alternativa que ver cómo los sujetos hurgaron la vivienda, desde la habitacion hasta el living. No contentos, porque buscaban dinero y no encontraron nada, arremetieron contra el jubilado a golpes de puño en el rostro.

De esa forma los violentos instrusos lo obligaron a ceder una suma de dinero en efectivo. La víctima afirmó que una parte del monto robado eran billetes falsos debido a que anteriormente había sufrido una estafa. Además, le sustrajeron varios elementos de valor económico y afectivo que guardaba en el hogar.

En medio de la conmoción por la pesadilla que desataron los ladrones, familiares de la víctima aseguraron que atravesaban por un "momento de shock y de profunda angustia".

Además, lamentaron "el robo a personas vulnerables como lo es mi papá". "Hemos visto las cámaras de seguridad y los delincuentes estacionaron directamente acá. Queremos que todo esto se termine", manifestaron.f

