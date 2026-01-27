Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, anunció un nuevo aumento del 10% del salario para los empleados municipales que se efectivizará con el sueldo de enero.

Según detallaron desde la Comuna, "con esta nueva medida, la suba salarial acumulada entre enero de 2024 y enero de 2026 alcanza un total de 248% en el Municipio platense, superando por 62 puntos la inflación acumulada del mismo período, estimada en 186%".

"Desde el inicio de la gestión actual los incrementos son acumulativos, dado que se aplican sobre los sueldos conformados de la última escala salarial. De este modo, el 10% de incremento dispuesto hoy supera la inflación 2025 y tiene como objetivo seguir recuperando la pérdida salarial generada en la gestión municipal anterior", agregaron.

"Bajo la conducción de nuestra secretaria General, Fabiola Mosquera, y después de jornadas de negociaciones logramos llegar a un acuerdo de aumento del 10%”, sostuvo el secretario gremial de UPCN en la Provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Martin Oyarzabal.

Además, señaló que "en la gestión municipal anterior no había diálogo ni aumentos salariales dignos. Hoy logramos un aumento considerable con la promesa de seguir dialogando nuevas mejoras para todos los sectores".

En comparación, durante 2023, en la administración anterior, los incrementos de sueldo otorgados sumaron apenas un 82%, lo que dejó a los trabajadores municipales en una situación de evidente deterioro frente a la inflación que fue del 211%.

Con estas medidas, el gobierno municipal de La Plata reafirma una vez más su compromiso con la recuperación salarial de los trabajadores municipales.