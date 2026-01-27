Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata

Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata
27 de Enero de 2026 | 18:22

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, anunció un nuevo aumento del 10% del salario para los empleados municipales que se efectivizará con el sueldo de enero.

Según detallaron desde la Comuna, "con esta nueva medida, la suba salarial acumulada entre enero de 2024 y enero de 2026 alcanza un total de 248% en el Municipio platense, superando por 62 puntos la inflación acumulada del mismo período, estimada en 186%".

"Desde el inicio de la gestión actual los incrementos son acumulativos, dado que se aplican sobre los sueldos conformados de la última escala salarial. De este modo, el 10% de incremento dispuesto hoy supera la inflación 2025 y tiene como objetivo seguir recuperando la pérdida salarial generada en la gestión municipal anterior", agregaron.

"Bajo la conducción de nuestra secretaria General, Fabiola Mosquera, y después de jornadas de negociaciones logramos llegar a un acuerdo de aumento del 10%”, sostuvo el secretario gremial de UPCN en la Provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Martin Oyarzabal.

Además, señaló que "en la gestión municipal anterior no había diálogo ni aumentos salariales dignos. Hoy logramos un aumento considerable con la promesa de seguir dialogando nuevas mejoras para todos los sectores".

LE PUEDE INTERESAR

“Intransitable”: el estado de una calle que conecta Villa Elvira y Altos de San Lorenzo

LE PUEDE INTERESAR

Estatales y docentes, cuando cobro: con aumento, la Provincia confirmó el cronograma de pago de enero

En comparación, durante 2023, en la administración anterior, los incrementos de sueldo otorgados sumaron apenas un 82%, lo que dejó a los trabajadores municipales en una situación de evidente deterioro frente a la inflación que fue del 211%.

Con estas medidas, el gobierno municipal de La Plata reafirma una vez más su compromiso con la recuperación salarial de los trabajadores municipales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

VIDEO.- Santiago Ascacibar se fue del Pincha, completó la revisión médica de Boca y se retiró ovacionado

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Brian Aguirre al Pincha: los puntos clave del traspaso

Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Había evadido una salida transitoria: ¿Quién era el hombre que chocó y murió en La Plata en plena persecución policial?

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosas”
Últimas noticias de La Ciudad

“Intransitable”: el estado de una calle que conecta Villa Elvira y Altos de San Lorenzo

Estatales y docentes, cuando cobro: con aumento, la Provincia confirmó el cronograma de pago de enero

Piden informes a Provincia por la crisis del agua en la Zona Norte del Gran La Plata

Nuevos operativos en La Plata para remover autos abandonados
Deportes
Cambio de horario para Estudiantes - Defensa y Justicia por la fecha 3 del Torneo Apertura
River sufrió una baja importante en la previa del cruce ante Gimnasia en el Monumental
VIDEO.- Santiago Ascacibar se fue del Pincha, completó la revisión médica de Boca y se retiró ovacionado
Jeremías Langa, la apuesta defensiva para la Reserva puso la firma en Gimnasia
Zaniratto con todo listo para ir al Monumental: entrena y queda concentrado en Estancia Chica
Policiales
VIDEO.- Así fue el choque en el que murió un delincuente que escapaba de la policía en La Plata
Otro robo con violencia a un jubilado en La Plata: lo amordazan y lo golpean en su casa
Había evadido una salida transitoria: ¿Quién era el hombre que chocó y murió en La Plata en plena persecución policial?
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del centro de La Plata
Una persecución policial en La Plata terminó con un muerto y dos mujeres heridas
Espectáculos
Grave denuncia de Fernanda Callejón contra su hermana Sandra: "Secuestró a mi papá"
El Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas por cantar con Milei
La polémica frase de Horacio Pagani contra Morena Beltrán: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"
La insólita pelea de Mauro Szeta y su esposa tras el pase de Ascacibar a Boca: "Hoy dormís afuera"
Confirmado: Gran Hermano ya tiene fecha de regreso, cuándo arranca el aislamiento de "Generación Dorada"
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla