Deportes |4.5 millones de dólares por el 80%

¡Confirmado: Santiago Ascacibar se fue de Estudiantes y es refuerzo de Boca!

¡Confirmado: Santiago Ascacibar se fue de Estudiantes y es refuerzo de Boca!
27 de Enero de 2026 | 10:42

Boca Juniors oficializó este martes la llegada de Santiago Ascacibar, mediocampista central y capitán de Estudiantes de La Plata, quien se sumará al plantel xeneize tras realizar la revisión médica y firmar su contrato con el club. 

El anuncio fue realizado por la institución azul y oro a través de sus canales oficiales, que precisaron que Ascacibar deberá completar los estudios médicos pertinentes antes de estampar su firma y quedar a disposición del cuerpo técnico dirigido por Claudio Úbeda. 

Ascacibar, de 28 años, llega procedente de Estudiantes, donde se consolidó como una pieza clave y capitán del equipo. La operación con Boca incluye, según distintos reportes de la prensa deportiva, una oferta cercana a los 4,5 millones de dólares por el 80 % de su pase, negociada entre ambas instituciones. 

Como parte del acuerdo entre Boca y Estudiantes también podría contemplarse la cesión del delantero Brian Aguirre por un año, con opción de compra valorada en varios millones de dólares, aunque los detalles finales aún están en definición. 

La cercanía del cierre del acuerdo motivó que Ascacibar no se entrenara con Estudiantes en la práctica previa a un partido importante, lo que generó especulaciones sobre su partida en las últimas horas.

Brian Aguirre al Pincha: los puntos clave del traspaso

Sofía Lecuna es platense, viajó desde India a La Plata para romper un Récord Guinness y lo logró en el Poli de Gimnasia

La llegada de Ascacibar se da en el marco de un mercado de pases activo para Boca, que ya había confirmado al delantero Ángel Romero como refuerzo previo y ahora continúa sumando piezas de jerarquía para competir en el Torneo Apertura y las competencias internacionales de 2026.

 

Brian Aguirre al Pincha: los puntos clave del traspaso
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nro. RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

