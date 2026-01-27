Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Había evadido una salida transitoria: ¿Quién era el hombre que chocó y murió en La Plata en plena persecución policial?

Había evadido una salida transitoria: ¿Quién era el hombre que chocó y murió en La Plata en plena persecución policial?
27 de Enero de 2026 | 10:25

Escuchar esta nota

Un momento de tensión se vivió anoche en la localidad platense de San Carlos, cuando un Peugeot 206, con un hombre y dos mujeres a bordo, chocó contra una camioneta mientras escapaba de un control policial ubicado en el cruce de las calles 44 y 155. Tras la colisión, el conductor perdió la vida, tal como informó EL DÍA, mientras que las dos acompañantes sufrieron heridas de consideración y debieron recibir asistencia médica.

De acuerdo con información calificada, el fallecido fue identificado como Reynaldo Leiva Villalba, de 37 años y nacionalidad paraguaya. Villalba cumplía una condena de ocho años de prisión en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Lisandro Olmos por el delito de "portación ilegal de arma de fuego".

Se supo que el hombre nunca regresó a la cárcel tras una salida transitoria otorgada en septiembre pasado. Luego de burlar el control en la transitada intersección, continuó su marcha a toda velocidad por la avenida 155 en dirección a Melchor Romero. Los investigadores intentan determinar si su huida se debió exclusivamente a su condición de prófugo o si estaba involucrado en un nuevo ilícito.

Una persecución policial en La Plata terminó con un muerto y dos mujeres heridas

Al llegar a la altura de la calle 39, el sujeto impactó de frente contra una camioneta y perdió completamente el control del rodado. El vehículo se despistó, golpeó de lleno contra un poste y volcó. El deceso se habría producido en el acto, ya que al arribar el personal médico y la Policía Científica, el cuerpo yacía a un costado del automóvil.

Además de la causa por la que estaba condenado, Villalba contaba con un frondoso prontuario de antecedentes penales, incluyendo delitos vinculados a la Ley de Estupefacientes (Nº 23.737).

En el vehículo también viajaban dos jóvenes de 20 y 23 años, quienes fueron derivadas al Hospital de Melchor Romero. Allí fueron atendidas por heridas que, aunque de consideración, no revisten gravedad. Por su parte, la camioneta era conducida por un ciudadano de nacionalidad china que solo sufrió lesiones leves. El caso quedó bajo la investigación de la UFI Nº14 y la UFI Nº11.

