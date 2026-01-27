La insólita pelea de Mauro Szeta y su esposa tras el pase de Ascacibar a Boca: "Hoy dormís afuera"

Mauro Szeta y su esposa Clarissa protagonizaron una insólita pelea al aire de A24 a causa del pase de Santiago Ascacibar a Boca. Es que, mientras se confirmaba la noticia en vivo, el periodista aseguró que Estudiantes es más importante que su compañera de vida.

Estas palabras motivaron a la producción a comunicarse con la esposa de Mauro Szeta y éste intentó, en vano, atajar la reacción del otro lado del teléfono. Para meter en tema a Clarissa, el panelista comentó: “Hola mi amor, acabo de contar que estoy muy dolido y deprimido por la partida de Ascacibar porque ya entró a hacerse la revisión médica en Boca”.

Mientras él desarrollaba la idea, del otro lado se escuchaba “Ujum”, que provocó en Mauro Szeta una desopilante respuesta: “Empieza con el ‘ujum’, me va a matar”. “Y dije en un momento, tal vez imbuido en la locura de la televisión y esta cosa que pasa acá en el estudio algo así como que es más importante Estudiantes que mi esposa”, terminó de redondear la idea el conductor.

En la argumentación, Szeta quiso saber “¿Te enoja esto? ¿No pensas que cuando gana Estudiantes tenemos mejor sexo?”. “Yo te voy a decir una cosa, cuando gana Estudiantes tenemos sexo”, agregó Clarissa.

“Para mi amor. Salimos campeones cinco veces, venimos bien los últimos años”, continuó con la broma el periodista y su esposa no reculó: “Te voy a decir algo más. Esta noche dormís afuera, primero porque Estudiantes es más importante que yo y segundo porque quiero al perro así que te cambio la cama tuya por el perro. Duermo más con el perro que con vos”.

Entre risas, Clarissa cerró dirigiéndose a Ascacibar y su futuro en Boca: “Lo perdono porque es un profesional del fútbol. Él debe ir a donde su profesión lo reclame. O sea, él debe hacer carrerita. Aprendé, aprendé”.