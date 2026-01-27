Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |PREOCUPACIÓN SANITARIA

Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales

Con un crecimiento constante de los episodios en todo el país, la Ciudad cerró 2025 con un total de 1.174 casos confirmados

Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
27 de Enero de 2026 | 01:07
Edición impresa

El 2025 cerró con el mayor número de casos de sífilis registrados en los últimos cinco años en la Argentina. Según datos oficiales, a lo largo del año se confirmaron 55.183 diagnósticos en todo el territorio nacional, una cifra que consolida una tendencia en ascenso sostenida desde 2021 y que se replica tanto a nivel provincial como local.

La situación en La Plata refleja con claridad esta problemática. Durante 2025 se notificaron 1.171 casos confirmados de sífilis en población general. Del total, el 56% correspondió a varones y el 44% a mujeres, mientras que la franja etaria más afectada fue la de 25 a 34 años, que concentró el 31% de los diagnósticos.

Los números posicionan a la capital bonaerense como el distrito que concentró al rededor del 10% de los casos provinciales, si se tiene en cuenta que durante el 2025 se confirmaron 11.051 casos de sífilis en todo el territorio bonaerense. Lo que representó un crecimiento del 37% en relación al año anterior en la provincia.

El aumento se da en un contexto de crecimiento constante de la enfermedad en los últimos cuatro años, con una mayor concentración de diagnósticos en los grupos etarios más jóvenes. El 71% de los casos provinciales se registró entre personas de 15 a 34 años, con una mayor proporción de mujeres (60%) frente a varones (40%).

En La Plata se busca reforzar la prevención con el uso de preservativo y controles regulares

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades sanitarias es el impacto de la sífilis en personas gestantes y recién nacidos. En La Plata, durante 2025 se registraron 49 casos confirmados de sífilis congénita, una condición prevenible que se produce cuando la infección no es diagnosticada ni tratada a tiempo durante el embarazo. A nivel provincial, los casos de sífilis congénita mostraron un aumento del 10% respecto de 2024, mientras que los diagnósticos en personas gestantes crecieron un 19% interanual, lo que evidencia un agravamiento del escenario epidemiológico.

LE PUEDE INTERESAR

Lo más cercano a la magia: enseñar tango desde las entrañas

LE PUEDE INTERESAR

Anticipan más días de cortes viales por la serie

Desde el Ministerio de Salud bonaerense remarcan que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son claves para frenar la circulación de la enfermedad. A través del testeo rápido y los estudios confirmatorios es posible iniciar el tratamiento de manera inmediata, reducir la transmisión comunitaria, prevenir la sífilis congénita y garantizar un abordaje integral de las personas afectadas y sus parejas sexuales.

En La Plata, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de reforzar la prevención, el uso de preservativo y los controles periódicos, especialmente entre jóvenes y personas gestantes. El aumento sostenido de casos muestra que, más allá de los avances en el acceso al diagnóstico, la sífilis continúa siendo un desafío sanitario que requiere concientización, políticas públicas activas y un abordaje integral desde el sistema de salud.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Un cruce con Techint por el precio de los caños

Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosa”

Los números de la suerte del martes 27 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de La Ciudad

Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos

Lo más cercano a la magia: enseñar tango desde las entrañas

Anticipan más días de cortes viales por la serie

Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
Deportes
Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize
Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré
La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar
Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación
El emotivo mensaje de aliento de un pincha a otro, en medio de una lesión
Policiales
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
La inseguridad vial no da tregua en la Región
Una farmacia, blanco de un asalto
VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso
Espectáculos
“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado
Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”
Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”
Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS
Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla