Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales

El 2025 cerró con el mayor número de casos de sífilis registrados en los últimos cinco años en la Argentina. Según datos oficiales, a lo largo del año se confirmaron 55.183 diagnósticos en todo el territorio nacional, una cifra que consolida una tendencia en ascenso sostenida desde 2021 y que se replica tanto a nivel provincial como local.

La situación en La Plata refleja con claridad esta problemática. Durante 2025 se notificaron 1.171 casos confirmados de sífilis en población general. Del total, el 56% correspondió a varones y el 44% a mujeres, mientras que la franja etaria más afectada fue la de 25 a 34 años, que concentró el 31% de los diagnósticos.

Los números posicionan a la capital bonaerense como el distrito que concentró al rededor del 10% de los casos provinciales, si se tiene en cuenta que durante el 2025 se confirmaron 11.051 casos de sífilis en todo el territorio bonaerense. Lo que representó un crecimiento del 37% en relación al año anterior en la provincia.

El aumento se da en un contexto de crecimiento constante de la enfermedad en los últimos cuatro años, con una mayor concentración de diagnósticos en los grupos etarios más jóvenes. El 71% de los casos provinciales se registró entre personas de 15 a 34 años, con una mayor proporción de mujeres (60%) frente a varones (40%).

En La Plata se busca reforzar la prevención con el uso de preservativo y controles regulares

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades sanitarias es el impacto de la sífilis en personas gestantes y recién nacidos. En La Plata, durante 2025 se registraron 49 casos confirmados de sífilis congénita, una condición prevenible que se produce cuando la infección no es diagnosticada ni tratada a tiempo durante el embarazo. A nivel provincial, los casos de sífilis congénita mostraron un aumento del 10% respecto de 2024, mientras que los diagnósticos en personas gestantes crecieron un 19% interanual, lo que evidencia un agravamiento del escenario epidemiológico.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense remarcan que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son claves para frenar la circulación de la enfermedad. A través del testeo rápido y los estudios confirmatorios es posible iniciar el tratamiento de manera inmediata, reducir la transmisión comunitaria, prevenir la sífilis congénita y garantizar un abordaje integral de las personas afectadas y sus parejas sexuales.

En La Plata, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de reforzar la prevención, el uso de preservativo y los controles periódicos, especialmente entre jóvenes y personas gestantes. El aumento sostenido de casos muestra que, más allá de los avances en el acceso al diagnóstico, la sífilis continúa siendo un desafío sanitario que requiere concientización, políticas públicas activas y un abordaje integral desde el sistema de salud.