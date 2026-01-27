Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Nuevos operativos en La Plata para remover autos abandonados

Nuevos operativos en La Plata para remover autos abandonados
27 de Enero de 2026 | 14:44

Escuchar esta nota

En el marco del Plan de Remoción de Vehículos Abandonados y Quemados y en línea con la política de recuperación del espacio público impulsada por la gestión del intendente Julio Alak, la Municipalidad de La Plata continúa avanzando con el retiro de autos en desuso en calles y avenidas de distintos barrios de la ciudad.

Durante la última semana, los operativos se desarrollaron en las localidades de San Carlos y Los Hornos, donde se removieron 18 rodados que fueron trasladados al Predio Logístico Municipal. Con estas nuevas intervenciones, el Municipio alcanzó un total de 58 unidades retiradas en lo que va del año.

Las tareas estuvieron a cargo de la Secretaría de Seguridad, el programa Ciudad Limpia y la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, que trabajaron de manera articulada en el relevamiento, la remoción y el traslado.

Cabe recordar que cuando se detecta un vehículo abandonado que puede ser identificado, se coloca una oblea y se notifica al titular, quien dispone de diez días hábiles para regularizar su situación y retirarlo. Si no lo hace, la unidad es incorporada al inventario municipal, se registran sus datos y, transcurridos seis meses de guarda, se compacta.

En el caso de aquellos quemados o sin identificación, estos son considerados chatarra y se compactan de forma inmediata, como parte del procedimiento establecido por el Municipio para este tipo de situaciones.

Cabe destacar que este programa impulsado por la administración municipal busca reducir la contaminación ambiental, liberar el espacio público y mejorar la convivencia urbana en los distintos barrios de La Plata. Además, el valor de la chatarra resultante del proceso de compactación es destinado íntegramente a instituciones sin fines de lucro.

