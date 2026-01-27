Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

La polémica frase de Horacio Pagani tras el debut de Morena Beltrán como comentarista: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"

La polémica frase de Horacio Pagani tras el debut de Morena Beltrán como comentarista: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"
27 de Enero de 2026 | 15:28

Horacio Pagani se hizo eco del debut de Morena Beltrán como comentarista en el Torneo Apertura, la primera mujer en ese rol en una década. Desde Bendita TV, ciclo ahora conducido por Edith Hermida, se realizó un informe y contó con la presencia de Federico “Negro” Bulos, panelista del ciclo y relator del partido debut de la joven. 

Luego del informe, Bulos contó: “Acompañé a More que debutó comentando y me tocó relatar. Te digo: talento, personalidad y juventud. Es Mastantuono del periodismo deportivo argentino”. Lejos de quedarse callado, Horacio Pagani expresó su descontento. 

“¿La juventud qué mérito es? ¿Qué carajo decís?”, vociferó Pagani y recibió su respuesta: “Tengo un pibe de la misma edad y veo la evolución de los chicos. Con esa edad, la madurez que maneja, es muy importante. Es muy destacable lo que ha hecho Morena en este tiempo”.

“Estaría bueno ver más relatoras mujeres en ese rol, porque es un ambiente de mucho varón”, agregó Estefi Berardi y Pagani no pudo contener su indignación: “Que sea todo el público mujeres así está todo lindo. Llenen los estadios de mujeres y barrabravas mujeres”. 

“No, todos no. Estoy diciendo que estaría bueno ver más mujeres en esos roles que hay mucho masculino”, retrucó Berardi y el experimentado periodista deportivo volvió a la carga: “Masculino es porque el fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol. El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos. ¡Las arqueras no llegan al travesaño!”. 

“Yo no estoy hablando de feminismo pero, aunque jueguen hombres, hay muchas mujeres a las que les gusta el deporte”, sumó la ex panelista de LAM. “Claro, pero tienen que entenderlo, no gustarle. ¡Tiene que haber más mujeres que hombres, definitivamente. ¡Y listo!”, cerró con ironía. Estos comentarios se viralizaron en redes sociales, generando la indignación de los usuarios contra Pagani.

 

