Franco Armani vuelve a ausentarse en el arco de River: por qué el experimentado arquero se pierde el choque ante Gimnasia

prensa river

27 de Enero de 2026 | 16:27

Franco Armani, capitán y referente del vestuario de River Plate contaba con el deseo de volver a estar bajo los tres palos, pero su físico le puso un nuevo freno. Tras el último entrenamiento en el Monumental, se confirmó que el "Pulpo" quedó descartado para el duelo ante Gimnasia y, lo que es más preocupante, su presencia frente a Rosario Central el próximo domingo es hoy una gran incógnita.

La recuperación del desgarro en el gemelo de su pierna derecha, sufrido hace 23 días, venía por los carriles normales. Sin embargo, al tratarse de un músculo tan sensible para los movimientos explosivos de un arquero, el aumento de cargas en los trabajos de campo le pasó factura. En las últimas horas, apareció una dolencia en el talón de la misma pierna, un dolor punzante que obligó al cuerpo médico a bajar la intensidad de forma preventiva.

Si bien se especuló con que el arquero podría haber debutado en el Apertura contra Barracas Central, el panorama cambió drásticamente. Ahora, el cuerpo técnico liderado por Marcelo Gallardo prefiere llevarlo "guante a guante". La premisa es clara: no saltará a la cancha hasta que no se sienta al 100%, para evitar una recaída que lo margine por un tiempo mayor en una temporada que recién comienza.

Pese a la baja de una leyenda como Armani, el clima en Núñez no es de desesperación. Esto se debe a la irrupción de Santiago Beltrán. El joven arquero, que tuvo su estreno ante Barracas, equilibró la balanza con una actuación que generó el apoyo absoluto de los hinchas en las redes sociales.

El propio "Muñeco" Gallardo no ahorró elogios para el juvenil tras su debut, destacando su "naturalidad sorprendente" para asumir semejante responsabilidad. Para el DT, Beltrán ha demostrado tres cualidades vitales para el arco de River: calma, personalidad y profesionalismo.

De esta manera, el arco del Millonario quedará nuevamente en manos del pibe Beltrán para recibir al entonado Gimnasia de Zaniratto, en un duelo que promete ser una prueba de fuego tanto para la joven promesa millonaria como para el planteo táctico del Lobo.

