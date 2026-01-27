Piden informes a Provincia por la crisis del agua en la Zona Norte del Gran La Plata

En medio de la crisis hídrica que afecta a distintos barrios de la Zona Norte de La Plata, el diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Juan Osaba, presentó un pedido de informes al Gobierno de Axel Kicillof para conocer el estado de ejecución del Acueducto Norte, una obra anunciada por el Ministerio de Infraestructura bonaerense y considerada clave para resolver la falta de agua en la zona.

Los problemas en la provisión del servicio volvieron a generar malestar generalizado en la ciudad, pero el impacto es particularmente grave en Gonnet y Villa Castells, donde numerosos vecinos atraviesan jornadas de calor extremo sin suministro regular de agua, lo que dificulta incluso la cobertura de necesidades básicas.

“Presentamos un pedido de informes para que la Provincia explique qué está pasando con el Acueducto Norte. Esto se tiene que solucionar para ayer. La gente no puede esperar cuando falta algo tan básico como el agua”, sostuvo Osaba al fundamentar la iniciativa legislativa.

El Acueducto Norte forma parte del Plan Hídrico del Gran La Plata, un proyecto de gran magnitud destinado a mejorar el suministro de agua potable en La Plata, Berisso y Ensenada. Sin embargo, desde el espacio libertario remarcaron que, pese a las inversiones anunciadas y los reiterados compromisos oficiales, los problemas persisten y los vecinos continúan dependiendo de soluciones precarias, como el uso de bidones o la asistencia de camiones cisterna.

En la misma línea, la coordinadora de LLA en la ciudad, Micaela Fragasso, responsabilizó directamente al Gobierno bonaerense y exigió una respuesta inmediata.

“Los vecinos de Gonnet y Villa Castells están sin agua en plena ola de calor. Esto es responsabilidad del gobernador Kicillof y de la falta de respuestas de la Provincia. El acceso al agua es un derecho básico”, expresó.