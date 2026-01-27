Estudiantes despidió a Santiago Ascacibar, nuevo refuerzo de Boca: "Gracias por venir"

Tras varias idas y vueltas, Santiago Ascacibar se convirtió en el nuevo refuerzo de Boca y, en medio del enojo de los hinchas albirrojos, Estudiantes despidió al “Rusito”.

En redes sociales, desde el club pincharrata compartieron un video con un repaso de su carrera donde se destacan los “18 goles, 196 partidos, 5 títulos y un recuerdo para toda la vida”.

“Cruza el amor, yo cruzaré los dedos. Y gracias por venir”, dice al pie del video musicalizado con “Puente”, la canción de Gustavo Cerati. Allí, se escucha decir al Ruso de Villa Elvira “Volver y salir campeón es algo que quería”, posterior al primer título conseguido en su regreso.

La operación con Boca incluye una oferta cercana a los 4,5 millones de dólares por el 80 % de su pase, negociada entre ambas instituciones. Además, se acordó la cesión del delantero Brian Aguirre por un año, con opción de compra valorada en varios millones de dólares, aunque los detalles finales aún están en definición.