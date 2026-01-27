Corte de luz en una zona del centro de La Plata

Vecinos de la zona del Hospital Italiano y Parque San Martín reclaman al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) por un corte de luz desde hace casi una hora.

Los reportes llegan desde 27 entre 28 y 29; 54 y 27; 53 desde 27 a 28; 132 y 49. En algunos casos, el servicio eléctrico se cortó desde “hace 40 minutos”.

En medio del agobiante calor, los usuarios consideran la interrupción del servicio como “inhumana”.

El único corte programado informado para este martes, según Edelap, fue para la zona de 40 a 43 y de 10 a 13. Hasta el momento, desde la empresa no han informado las causas.