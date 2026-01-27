Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias
El calor en La Plata no dará tregua este martes y la ola sigue su marcha tal como había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Tras las tenues lluvias de la madrugada, para esta jornada se espera cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 20ºC y máxima de 35ºC.
A su vez el SMN renovó el alerta a naranja, lo que implica que el calor extremo puede provocar "efecto moderado a alto en la salud", según el SMN. Las temperaturas del rango previsto "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo", indicó el organismo.
En el marco de las temperaturas extremas, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dio algunas recomendaciones para evitar golpes de calor:
Evitá exponerte al sol entre las 10 y las 16 hs.
Utilizá protector solar con factor mayor a 50.
Usá gorra, anteojos de sol y ropa liviana.
Tomá agua con mayor frecuencia, aunque no sientas sed.
No realices actividad física intensa.
Incorporá frutas y verduras a tu alimentación.
Evitá las comidas abundantes y las bebidas azucaradas y con cafeína.
Para mañana, miércoles, se prevé cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 23ºC y máxima de 30 ºC.
En tanto que para el jueves se aguarda cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 21ºC y máxima de 32ºC.
