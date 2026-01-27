Salvaje robo a un jubilado en La Plata: lo amordazan y lo golpean en su casa
La Provincia de Buenos Aires oficializó el calendario de pago de los salarios correspondientes a enero de 2026 para los empleados públicos bonaerenses. El cronograma comenzará este viernes 30 de enero y se extenderá hasta el viernes 6 de febrero, según confirmó la Tesorería General de la Gobernación.
De esta manera, quedaron definidas las fechas de cobro para docentes, personal de Salud, estatales, integrantes de la Policía Bonaerense, el Servicio Penitenciario, trabajadores judiciales y empleados de distintos organismos provinciales.
Desde la Dirección General de Planificación Financiera, dependiente del Ministerio de Economía provincial, informaron que los haberes llegarán con los aumentos acordados en la última negociación paritaria. La propuesta del gobierno de Axel Kicillof incluyó un retroactivo a diciembre, el proporcional correspondiente al medio aguinaldo y un incremento del 3% en enero, lo que representa —según los cálculos oficiales— una suba total del 4,5% sobre los salarios vigentes a octubre.
Día por día, cuándo se pagan los sueldos en la Provincia
Viernes 30 de enero
Dirección de Vialidad
Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)
Instituto de la Vivienda
Lunes 2 de febrero
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Loterías y Casinos
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Martes 3 de febrero
Ministerio de Salud
Caja de Policía
Miércoles 4 de febrero
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaría General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Ministerio de Desarrollo Agrario
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Ministerio de Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
Autoridad del Agua
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)
Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)
Ente Administrador Astilleros Río Santiago
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)
