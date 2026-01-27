27 de Enero de 2026 | 15:13

La Provincia de Buenos Aires oficializó el calendario de pago de los salarios correspondientes a enero de 2026 para los empleados públicos bonaerenses. El cronograma comenzará este viernes 30 de enero y se extenderá hasta el viernes 6 de febrero, según confirmó la Tesorería General de la Gobernación.

De esta manera, quedaron definidas las fechas de cobro para docentes, personal de Salud, estatales, integrantes de la Policía Bonaerense, el Servicio Penitenciario, trabajadores judiciales y empleados de distintos organismos provinciales.

Desde la Dirección General de Planificación Financiera, dependiente del Ministerio de Economía provincial, informaron que los haberes llegarán con los aumentos acordados en la última negociación paritaria. La propuesta del gobierno de Axel Kicillof incluyó un retroactivo a diciembre, el proporcional correspondiente al medio aguinaldo y un incremento del 3% en enero, lo que representa —según los cálculos oficiales— una suba total del 4,5% sobre los salarios vigentes a octubre.

Día por día, cuándo se pagan los sueldos en la Provincia

Viernes 30 de enero

Dirección de Vialidad

Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA)

Instituto de la Vivienda

Lunes 2 de febrero

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Loterías y Casinos

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Martes 3 de febrero

Ministerio de Salud

Caja de Policía

Miércoles 4 de febrero

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaría General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)

Autoridad del Agua

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)

Comisión por la Memoria

Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC)

Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO)

Ente Administrador Astilleros Río Santiago

Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU)