Brian Aguirre al Pincha: los puntos clave del traspaso

El lunes fue una jornada crucial para Estudiantes y Boca en las negociaciones por el traspaso de Santiago Ascacibar. Con el correr de las horas, comenzó a materializarse una de las condiciones más relevantes de la operación: la llegada al conjunto platense del mediapunta xeneize, Brian Aguirre, como parte de pago.

El club de la Ribera adquirió el 80% de la ficha del "Rusito" tras mejorar su propuesta inicial, alcanzando una cifra de 4 millones de dólares netos. Como complemento del acuerdo, Boca ce a Aguirre en un préstamo por 18 meses, lo que le permitirá a Estudiantes reforzar su frente de ataque, un sector sensible tras la reciente partida de Edwin Cetré en este mercado de pases.

La transferencia de Aguirre presentaba un punto de conflicto que ya fue resuelto y estaba relacionado con la responsabilidad del contrato del jugador. Tras confirmarse que el futbolista aceptó el desafío de mudarse a La Plata -luego de una temporada en Boca con escaso rodaje-, este martes trascendió que la entidad porteña será la encargada de costear su salario.

Una vez finalizado el préstamo, el Pincha dispondrá de una opción de compra por el 50% del pase del atacante. En caso de que el club decida no hacer uso de dicha opción, se aseguró de todas formas un porcentaje de beneficio ante una futura venta del jugador. Mediante este mecanismo, Estudiantes garantiza una compensación económica si el delantero es transferido a otra institución en el futuro.

