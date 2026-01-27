Sofía Lecuna es platense, viajó desde India a La Plata para romper un Récord Guinness y lo logró en el Poli de Gimnasia

La platense Sofía Lecuna (27) hizo historia al romper un Récord Guinness en la sede de Gimnasia, donde logró mantener seis aros de hula hoop girando en simultáneo durante un minuto y 31 segundos. La marca se concretó el 20 de julio de 2025 por la tarde noche en el Polideportivo Víctor Nethol y fue recientemente reconocida de manera oficial, a seis meses de la hazaña.

Artista profesional de circo, performer y modelo, Lecuna suma así un nuevo logro a una trayectoria construida a lo largo de diez años de dedicación al hula hoop. El desafío no fue menor. El récord anterior pertenecía a una artista del Reino Unido y era de un minuto y diez segundos. Lejos de conformarse con superarlo por poco, la platense se propuso dejar una marca difícil de batir a nivel mundial.

Para cumplir su objetivo, Sofía decidió viajar especialmente desde India, país en el que residía en ese momento, hasta La Plata. Eligió hacerlo en su Ciudad, en la sede de Gimnasia, sin espectadores pero bajo las condiciones exigidas por Guinness World Records. El resultado fue una performance precisa y sostenida que le permitió ampliar el récord por más de veinte segundos.

Actualmente radicada en Dubai, Lecuna recibió ayer el reconocimiento oficial que la acredita como poseedora del Récord Guinness.