Política y Economía

Techint pedirá una investigación por dumping contra la empresa india que le ganó una licitación de tubos

La oferta ganadora es un 40% menor

27 de Enero de 2026 | 10:15

Escuchar esta nota

La licitación para proveer 500 kilómetros de caños para Vaca Muerta no está ni cerca de haberse cerrado ya que el Grupo Techint pedirá iniciar una investigación contra la empresa india que ganó la compulsa.

Fuentes cercanas a Techint dijeron que el grupo evalúa solicitar una investigación por supuesto dumping contra Welspun, la firma india que ganó habiendo ofertado 200 millones de dólares, un precio 40% menor.

El competidor, uno de los principales productores de tubos para transportar petróleo, gas y agua, se adjudicó los caños del proyecto que transportará gas de Vaca Muerta a Río Negro para licuarlo y exportarlo en barcos. 

El Grupo Techint evalúa presentar un caso de dumping para este caso en particular ante las autoridades competentes, para evitar el daño a la producción local y el empleo asociado.

Hoy, Tenaris Siat emplea a 420 personas y, por cada empleado de la compañía, se estima que hay otros 4 empleos asociados en su cadena de valor. Tenaris es el principal fabricante de tubos de acero con y sin costura del mundo, tiene plantas productivas en 17 países y más de 26.000 empleados a nivel global.

Cerca del grupo aseguran que su oferta hubiese sido competitiva con el precio internacional en condiciones de competencia "leal" para el proyecto. Techint sostuvo que la oferta india fue a "precios de dumping", con tubos fabricados con chapa china.

Algunas fuentes indican que la propuesta no habría contemplado, por ejemplo, los costos por aranceles y la tasa estadística que se paga por las importaciones, flete y logística, gastos portuarios, y costos financiero, lo que significa que habría ofrecido precios por debajo de los del mercado doméstico.

En esa línea, del lado del mayor grupo industrial de la Argentina afirman que Tenaris ofreció igualar las condiciones comerciales de la oferta alternativa para "preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular, el cual representa más del 60% del mercado argentino de tubería", en una carta enviada los primeros días de enero al directorio del consorcio Southern Energy (SESA), que es el que utilizará el gasoducto. Lo integran las petroleras Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, la británica de capitales alemanes Harbour Energy y la noruega Golar LNG. En ese ámbito dicen que sí hubo sobrecostos y que no cumplió los plazos, mientras que fuentes del consorcio afirman que Welspun ganó la licitación por presentar "la oferta más barata", cumpliendo los requisitos técnicos.

La discusión del gasoducto involucró al gobierno, ya que el proyecto fue presentado dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por lo que contará con grandes beneficios fiscales.

Un cruce con Techint por el precio de los caños
