Anses oficializó un aumento del 2,85% para jubilados y pensionados en febrero

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 2,85% para jubilados y pensionados que comenzará a regir a partir de febrero de 2026. La medida eleva el haber mínimo garantizado a $359.254,35 y alcanza a todas las prestaciones del sistema previsional.
La actualización fue dispuesta a través de la Resolución 21/2026 de la ANSES, publicada en el Boletín Oficial, y se encuadra en el esquema de movilidad previsional vigente, que establece incrementos mensuales en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El aumento corresponde a la inflación registrada en diciembre de 2025, según los datos del INDEC. Con la suba, el haber máximo pasará a ser de $2.417.441,63, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $164.342,47 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $287.403,48.
La normativa también definió la actualización de las remuneraciones para quienes accedan a la jubilación desde febrero o cesen su actividad laboral a partir del 31 de enero de 2026. En esos casos, los salarios históricos se ajustarán según los índices establecidos por la Subsecretaría de Seguridad Social para el cálculo del haber inicial.
