Aclaración sobre las droguerías y laboratorios en los que ANMAT dispuso la baja

La semana anterior, se informó que ANMAT, a través de la Disposición Nº 72/2026 , ordenó la baja de habilitación para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales de unos 50 laboratorios y/o droguerías.

Em dicha Disposición publicada por ANMAT, se detalló que fueron oportunamente habilitadas para realizar tránsito interjurisdiccional, pero que su Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos se encuentra vencido y sin presentación de trámite de renovación.

En relación a la Droguería Insumos S.A. se aclara que actualmente está habilitada para operar en la Provincia de Buenos Aires y que nunca lo estuvo para hacerlo de manera interjurisdiccional en otras provincias.