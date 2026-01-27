Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Tránsito: piden a la Municipalidad de La Plata que informe sobre el estado de los reductores de velocidad

Ante los reiterados siniestros viales

Tránsito: piden a la Municipalidad de La Plata que informe sobre el estado de los reductores de velocidad
27 de Enero de 2026 | 09:34

Escuchar esta nota

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial, el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) de La Plata presentó un pedido de informes para que la Municipalidad detalle el estado de los reductores de velocidad en todo el partido. La iniciativa surge tras un inicio de año trágico, en lo que va de de enero de 2026, la Ciudad ya registra cinco muertes por accidentes de tránsito, igualando la cifra total del mismo mes del año pasado.

El proyecto solicita precisiones sobre los criterios de gestión, mantenimiento y seguridad de los denominados "lomos de burro". Los ediles denuncian un deterioro generalizado de estos dispositivos, advirtiendo que su mal estado o ausencia incrementa el riesgo para peatones y conductores.

El pedido de informes exige a las autoridades municipales que brinde detalles sobre relevamientos técnicos acerca del estado de los reductores en la vía pública, criterios de reparación, plan de mantenimiento y mecanismos para registrar y responder a las denuncias de los vecinos por reductores rotos.

"La falta de planificación y mantenimiento constituye un factor central en este escenario, exponiendo innecesariamente a los vecinos a riesgos evitables", remarcaron en los fundamentos del documento.

Desde el bloque libertario vincularon la falta de políticas preventivas con una visión general de la actual administración. Según los concejales, el Municipio se centra en el embellecimiento de áreas específicas mientras descuida la periferia y los barrios.

"Hoy tenemos una ciudad desordenada, sucia y sin planificación, convertida en tierra de nadie", sentenciaron en el cierre del proyecto, calificando la gestión de los dispositivos de seguridad como "negligente" ante el aumento del 50% en víctimas fatales registrado el año pasado respecto de 2024.

