Tránsito: piden a la Municipalidad de La Plata que informe sobre el estado de los reductores de velocidad

Había evadido una salida transitoria: ¿Quién era el hombre que chocó y murió en La Plata en plena persecución policial?
Había evadido una salida transitoria: ¿Quién era el hombre que chocó y murió en La Plata en plena persecución policial?
¡Confirmado: Santiago Ascacibar se fue de Estudiantes y es refuerzo de Boca!
Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes
Tránsito: piden a la Municipalidad que informe sobre el estado de los reductores de velocidad
Advierten por presencia de cianobacterias en una playa de la Región
Sofía Lecuna es platense, viajó desde India a La Plata para romper un Récord Guinness y lo logró en el Poli de Gimnasia
Anses oficializó un aumento del 2,85% para jubilados y pensionados en febrero
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del centro de La Plata
Con los precios en alza, armar el kit escolar en La Plata puede superar los 100 mil pesos
Expectativas en La Plata: se reúnen la UTA y las empresas en medio de las amenazas de paro de micros
Hay más operaciones reprogramadas en La Plata por la crisis con anestesiólogos
Se define hoy el Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que salieron este martes 27 de enero
Denuncian que en empresa textil hubo 140 despidos y pago de salarios en cuotas
Sofía Gala reveló particularidades sobre su vínculo con Fito Páez
Confirmado: Gran Hermano ya tiene fecha de regreso, cuándo arranca el aislamiento de "Generación Dorada"
Preocupa la desaparición del marido de la nieta de Mick Jagger: se trata de Alexander Key, tiene 37 años
Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región
Inmigrantes informales en España: avanza un plan de regularización para quienes viven y trabajan en el país sin documentación
Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios
Facundo Arana confesó detalles de su separación de María Susini y pidió respeto por sus hijos
Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”
Militares en actividad podrán ocupar cargos en el ministerio de Defensa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante los reiterados siniestros viales
Escuchar esta nota
En un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial, el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) de La Plata presentó un pedido de informes para que la Municipalidad detalle el estado de los reductores de velocidad en todo el partido. La iniciativa surge tras un inicio de año trágico, en lo que va de de enero de 2026, la Ciudad ya registra cinco muertes por accidentes de tránsito, igualando la cifra total del mismo mes del año pasado.
El proyecto solicita precisiones sobre los criterios de gestión, mantenimiento y seguridad de los denominados "lomos de burro". Los ediles denuncian un deterioro generalizado de estos dispositivos, advirtiendo que su mal estado o ausencia incrementa el riesgo para peatones y conductores.
El pedido de informes exige a las autoridades municipales que brinde detalles sobre relevamientos técnicos acerca del estado de los reductores en la vía pública, criterios de reparación, plan de mantenimiento y mecanismos para registrar y responder a las denuncias de los vecinos por reductores rotos.
"La falta de planificación y mantenimiento constituye un factor central en este escenario, exponiendo innecesariamente a los vecinos a riesgos evitables", remarcaron en los fundamentos del documento.
Desde el bloque libertario vincularon la falta de políticas preventivas con una visión general de la actual administración. Según los concejales, el Municipio se centra en el embellecimiento de áreas específicas mientras descuida la periferia y los barrios.
"Hoy tenemos una ciudad desordenada, sucia y sin planificación, convertida en tierra de nadie", sentenciaron en el cierre del proyecto, calificando la gestión de los dispositivos de seguridad como "negligente" ante el aumento del 50% en víctimas fatales registrado el año pasado respecto de 2024.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí