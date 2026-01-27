Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

VIDEO.- Así fue el choque en el que murió un delincuente que escapaba de la policía en La Plata

27 de Enero de 2026 | 16:06

Escuchar esta nota

Se conoció el video del impactante accidente en el que murió un hombre en 155 entre 39 y 40 tras darse a la fuga ante un control policial en la zona. Por el hecho hay otros dos heridos, acompañantes de la víctima fatal. 

Según se aprecia en la filmación, el hombre que se trasladaba en un Peugeot 206 negro chocó contra una camioneta JMC negra en 155 entre 39 y 40 y luego volcó. La persecución comenzó en 155 y 44, donde había una posta de control que quiso esquivar. 

Luego de impactar contra la camioneta, el Peugeot perdió el control, chocó contra un poste de luz y volcó. La víctima fue identificada como Reynaldo Villalba, de 37 años, nacido en Paraguay y vecino de la zona. 

Las mujeres que lo acompañaban debieron ser rescatadas por bomberos y fueron trasladadas al Hospital de Romero. Ingresaron con lesiones leves y están fuera de peligro mientras que el otro conductor resultó ileso. 

Villalba cumplía una condena de ocho años de prisión en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Lisandro Olmos por el delito de "portación ilegal de arma de fuego".

Se supo que el hombre nunca regresó a la cárcel tras una salida transitoria otorgada en septiembre pasado. Luego de burlar el control en la transitada intersección, continuó su marcha a toda velocidad por la avenida 155 en dirección a Melchor Romero. Los investigadores intentan determinar si su huida se debió exclusivamente a su condición de prófugo o si estaba involucrado en un nuevo ilícito.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

VIDEO. Santiago Ascacibar se fue del Pincha, completó la revisión médica de Boca y se retiró ovacionado

Brian Aguirre al Pincha: los puntos clave del traspaso

Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Había evadido una salida transitoria: ¿Quién era el hombre que chocó y murió en La Plata en plena persecución policial?

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosas”
Últimas noticias de Policiales

Otro robo con violencia a un jubilado en La Plata: lo amordazan y lo golpean en su casa

Había evadido una salida transitoria: ¿Quién era el hombre que chocó y murió en La Plata en plena persecución policial?

La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del centro de La Plata

Una persecución policial en La Plata terminó con un muerto y dos mujeres heridas
La Ciudad
Estatales y docentes, cuando cobro: con aumento, la Provincia confirmó el cronograma de pago de enero
Piden informes a Provincia por la crisis del agua en la Zona Norte del Gran La Plata
Nuevos operativos en La Plata para remover autos abandonados
¿Hay paro de colectivos? La UTA define que pasa con los micros en una reunión clave
Colonia de vacaciones en La Repu: sigue la inscripción para febrero
Deportes
River sufrió una baja importante en la previa del cruce ante Gimnasia en el Monumental
VIDEO. Santiago Ascacibar se fue del Pincha, completó la revisión médica de Boca y se retiró ovacionado
Zaniratto con todo listo para ir al Monumental: entrena y queda concentrado en Estancia Chica
Estudiantes abrochó a Tomás Palacios y el defensor es el tercer refuerzo albirrojo
Brian Aguirre al Pincha: los puntos clave del traspaso
Espectáculos
El Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas por cantar con Milei
La polémica frase de Horacio Pagani contra Morena Beltrán: "Que las mujeres no se metan en el fútbol"
La insólita pelea de Mauro Szeta y su esposa tras el pase de Ascacibar a Boca: "Hoy dormís afuera"
Confirmado: Gran Hermano ya tiene fecha de regreso, cuándo arranca el aislamiento de "Generación Dorada"
270 años de Mozart: curiosidades de uno los músicos más influyentes de la historia, relevantes datos de su vida 
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla