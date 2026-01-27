VIDEO.- Así fue el choque en el que murió un delincuente que escapaba de la policía en La Plata

Otro robo con violencia a un jubilado en La Plata: lo amordazan y lo golpean en su casa
Otro robo con violencia a un jubilado en La Plata: lo amordazan y lo golpean en su casa
Se conoció el video del impactante accidente en el que murió un hombre en 155 entre 39 y 40 tras darse a la fuga ante un control policial en la zona. Por el hecho hay otros dos heridos, acompañantes de la víctima fatal.
Según se aprecia en la filmación, el hombre que se trasladaba en un Peugeot 206 negro chocó contra una camioneta JMC negra en 155 entre 39 y 40 y luego volcó. La persecución comenzó en 155 y 44, donde había una posta de control que quiso esquivar.
Luego de impactar contra la camioneta, el Peugeot perdió el control, chocó contra un poste de luz y volcó. La víctima fue identificada como Reynaldo Villalba, de 37 años, nacido en Paraguay y vecino de la zona.
Las mujeres que lo acompañaban debieron ser rescatadas por bomberos y fueron trasladadas al Hospital de Romero. Ingresaron con lesiones leves y están fuera de peligro mientras que el otro conductor resultó ileso.
Villalba cumplía una condena de ocho años de prisión en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Lisandro Olmos por el delito de "portación ilegal de arma de fuego".
Se supo que el hombre nunca regresó a la cárcel tras una salida transitoria otorgada en septiembre pasado. Luego de burlar el control en la transitada intersección, continuó su marcha a toda velocidad por la avenida 155 en dirección a Melchor Romero. Los investigadores intentan determinar si su huida se debió exclusivamente a su condición de prófugo o si estaba involucrado en un nuevo ilícito.
