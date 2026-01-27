Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Advierten por presencia de cianobacterias en una playa de la Región

27 de Enero de 2026 | 08:41

Las autoridades ambientales de la Provincia informaron que la zona de Playa Palo Blanco, en Berisso, se encuentra bajo una situación de riesgo bajo, identificada con el color amarillo dentro del sistema de monitoreo. Esta calificación indica que se ha detectado la presencia de cianobacterias en el agua, aunque los niveles registrados son actualmente inferiores a los que definen una floración masiva o de alta peligrosidad.

El fenómeno responde a patrones que la Provincia de Buenos Aires viene monitoreando de cerca, donde estos microorganismos se manifiestan de formas específicas según el entorno hídrico. 

En el caso de ríos y arroyos como los de la región costera local, la presencia de cianobacterias se evidencia a través de pequeñas rayas o manchas verdosas que flotan en la superficie o se mantienen dispersas en la columna de agua, alterando su transparencia natural.

Esta realidad visual difiere de lo que ocurre habitualmente en las lagunas bonaerenses, donde la acumulación de estas bacterias suele manifestarse mediante una turbidez generalizada y una coloración que tiende progresivamente hacia tonos verdosos más uniformes. 

A pesar de que el nivel de alerta actual es preventivo, la situación requiere que los visitantes de la costa berissense mantengan una observación directa del estado del agua antes de decidir tomar contacto con la misma.

La recomendación general para quienes se acerquen a la zona de Palo Blanco es extremar los cuidados en aquellos sectores donde las manchas verdes sean visibles. Aunque la concentración no ha llegado a niveles críticos, el estatus de alerta amarilla funciona como un llamado a la precaución para bañistas y deportistas náuticos, recordándoles que las condiciones de las floraciones pueden cambiar rápidamente en función de la temperatura y el movimiento de las corrientes.

