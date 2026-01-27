El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias
El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias
Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Advierten por presencia de cianobacterias en una playa de la Región
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Expectativas en La Plata: se reúnen la UTA y las empresas en medio de las amenazas de paro de micros
Hay más operaciones reprogramadas por la crisis con anestesiólogos
Se define hoy el Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que salieron este martes 27 de enero
Denuncian que en empresa textil hubo 140 despidos y pago de salarios en cuotas
Sofía Gala reveló particularidades sobre su vínculo con Fito Páez
Preocupa la desaparición del marido de la nieta de Mick Jagger: se trata de Alexander Key, tiene 37 años
Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región
Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios
Facundo Arana confesó detalles de su separación de María Susini y pidió respeto por sus hijos
Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”
Militares en actividad podrán ocupar cargos en el ministerio de Defensa
Empresa de colectivos haría una denuncia penal contra una competidora
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Las autoridades ambientales de la Provincia informaron que la zona de Playa Palo Blanco, en Berisso, se encuentra bajo una situación de riesgo bajo, identificada con el color amarillo dentro del sistema de monitoreo. Esta calificación indica que se ha detectado la presencia de cianobacterias en el agua, aunque los niveles registrados son actualmente inferiores a los que definen una floración masiva o de alta peligrosidad.
El fenómeno responde a patrones que la Provincia de Buenos Aires viene monitoreando de cerca, donde estos microorganismos se manifiestan de formas específicas según el entorno hídrico.
En el caso de ríos y arroyos como los de la región costera local, la presencia de cianobacterias se evidencia a través de pequeñas rayas o manchas verdosas que flotan en la superficie o se mantienen dispersas en la columna de agua, alterando su transparencia natural.
Esta realidad visual difiere de lo que ocurre habitualmente en las lagunas bonaerenses, donde la acumulación de estas bacterias suele manifestarse mediante una turbidez generalizada y una coloración que tiende progresivamente hacia tonos verdosos más uniformes.
A pesar de que el nivel de alerta actual es preventivo, la situación requiere que los visitantes de la costa berissense mantengan una observación directa del estado del agua antes de decidir tomar contacto con la misma.
LE PUEDE INTERESAR
Expectativas en La Plata: se reúnen la UTA y las empresas en medio de las amenazas de paro de micros
La recomendación general para quienes se acerquen a la zona de Palo Blanco es extremar los cuidados en aquellos sectores donde las manchas verdes sean visibles. Aunque la concentración no ha llegado a niveles críticos, el estatus de alerta amarilla funciona como un llamado a la precaución para bañistas y deportistas náuticos, recordándoles que las condiciones de las floraciones pueden cambiar rápidamente en función de la temperatura y el movimiento de las corrientes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí