Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El calor sofocante no tiene piedad en la Región y se esperan lluvias
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Hay más operaciones reprogramadas por la crisis con anestesiólogos
Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región
Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios
Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”
Militares en actividad podrán ocupar cargos en el ministerio de Defensa
Empresa de colectivos haría una denuncia penal contra una competidora
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
El peor ejemplo: un adulto y un chico de 16 años, protagonistas de un robo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El piloto Franco Colapinto vivió un momento inesperado durante los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona, cuando su Alpine A526 se detuvo en plena pista y obligó a neutralizar la sesión con bandera roja.
De todos modos, el inconveniente no pasó a mayores: el argentino logró regresar por sus propios medios a boxes y, tras la revisión del equipo, continuó el programa sin mayores complicaciones, terminando en el podio.
El episodio se dio en el marco de los primeros ensayos con el reglamento técnico 2026 y convirtió a Alpine en el primer equipo en provocar una interrupción oficial en pista bajo la nueva normativa.
Desde la escudería francesa le bajaron el tono a la situación y explicaron que se trató de un inconveniente menor, habitual en jornadas de desarrollo donde el foco está puesto en la fiabilidad y la recolección de datos.
Lejos de quedar condicionado, Colapinto logró completar una tanda progresiva que dejó buenas sensaciones puertas adentro. A lo largo de la jornada fue mejorando de manera constante sus registros, mientras se adaptaba al nuevo auto, a las exigencias aerodinámicas del modelo 2026 y a un contexto técnico todavía en etapa de ajuste fino.
En una jornada de acción que se dividió entre turnos mañaneros y vespertinos, el argentino completó un total de 60 vueltas, con un 1:21.348 como su mejor tiempo de la primera sesión, que lo ubicó en la tercera posición entre los nueve autos en pista, mientras que durante la tarde lo mejoró a 1:20.189, manteniendo el tercer lugar.
LE PUEDE INTERESAR
Turf – Programas y Resultados
LE PUEDE INTERESAR
Loterías y quinielas
Si bien los ensayos en Montmeló no buscan tiempos finales ni tienen carácter competitivo, los números reflejaron una evolución clara en su ritmo y una jornada productiva para Alpine, incluso pese al contratiempo inicial.
Luego de una serie de entrenamientos positiva, tanto para él como para el equipo, el pilarense afirmó estar “muy contento” al estar atravesando su primer inicio de temporada con un auto nuevo, y nuevos reglamentos, reconoció que los autos son “muy diferentes” y valoró el “esfuerzo enorme” que hicieron los empleados de Alpine, en la fábrica ubicada en Enstone, Inglaterra.
La sesión forma parte de una serie de pruebas cerradas, sin transmisión oficial ni registros homologados, y resulta clave para validar sistemas y entender el comportamiento general del monoplaza antes del inicio formal del calendario.
Además, la misma se extenderá hasta el 30 de enero y le da la libertad a cada escudería de elegir tres de los cinco días para salir a la pista y hacer rodar los nuevos coches por primera vez.
En ese escenario, Colapinto sumó kilómetros importantes, fortaleció su rol dentro del proyecto y dejó una señal alentadora: el primer susto quedó atrás, y el trabajo siguió.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí