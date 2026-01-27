Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |DEBUT OFICIAL EN LOS TEST DE LA F1: FUE TERCERO

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Colapinto y Gasly, en la presentación del nuevo Alpine A526 / AP

27 de Enero de 2026 | 01:03
Edición impresa

El piloto Franco Colapinto vivió un momento inesperado durante los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona, cuando su Alpine A526 se detuvo en plena pista y obligó a neutralizar la sesión con bandera roja.

De todos modos, el inconveniente no pasó a mayores: el argentino logró regresar por sus propios medios a boxes y, tras la revisión del equipo, continuó el programa sin mayores complicaciones, terminando en el podio.

El episodio se dio en el marco de los primeros ensayos con el reglamento técnico 2026 y convirtió a Alpine en el primer equipo en provocar una interrupción oficial en pista bajo la nueva normativa.

Desde la escudería francesa le bajaron el tono a la situación y explicaron que se trató de un inconveniente menor, habitual en jornadas de desarrollo donde el foco está puesto en la fiabilidad y la recolección de datos.

Lejos de quedar condicionado, Colapinto logró completar una tanda progresiva que dejó buenas sensaciones puertas adentro. A lo largo de la jornada fue mejorando de manera constante sus registros, mientras se adaptaba al nuevo auto, a las exigencias aerodinámicas del modelo 2026 y a un contexto técnico todavía en etapa de ajuste fino.

En una jornada de acción que se dividió entre turnos mañaneros y vespertinos, el argentino completó un total de 60 vueltas, con un 1:21.348 como su mejor tiempo de la primera sesión, que lo ubicó en la tercera posición entre los nueve autos en pista, mientras que durante la tarde lo mejoró a 1:20.189, manteniendo el tercer lugar.

LE PUEDE INTERESAR

Turf – Programas y Resultados

LE PUEDE INTERESAR

Loterías y quinielas

Si bien los ensayos en Montmeló no buscan tiempos finales ni tienen carácter competitivo, los números reflejaron una evolución clara en su ritmo y una jornada productiva para Alpine, incluso pese al contratiempo inicial.

Luego de una serie de entrenamientos positiva, tanto para él como para el equipo, el pilarense afirmó estar “muy contento” al estar atravesando su primer inicio de temporada con un auto nuevo, y nuevos reglamentos, reconoció que los autos son “muy diferentes” y valoró el “esfuerzo enorme” que hicieron los empleados de Alpine, en la fábrica ubicada en Enstone, Inglaterra.

La sesión forma parte de una serie de pruebas cerradas, sin transmisión oficial ni registros homologados, y resulta clave para validar sistemas y entender el comportamiento general del monoplaza antes del inicio formal del calendario.

Además, la misma se extenderá hasta el 30 de enero y le da la libertad a cada escudería de elegir tres de los cinco días para salir a la pista y hacer rodar los nuevos coches por primera vez.

En ese escenario, Colapinto sumó kilómetros importantes, fortaleció su rol dentro del proyecto y dejó una señal alentadora: el primer susto quedó atrás, y el trabajo siguió.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Un cruce con Techint por el precio de los caños

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosa”

Los números de la suerte del martes 27 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación

Sumó a Langa, apuesta de la Secretaría Técnica
Últimas noticias de Deportes

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación
Policiales
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
La inseguridad vial no da tregua en la Región
Una farmacia, blanco de un asalto
VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso
La Ciudad
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Lo más cercano a la magia: enseñar tango desde las entrañas
Anticipan más días de cortes viales por la serie
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
Espectáculos
“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado
Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”
Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”
Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS
Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo
Política y Economía
El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos
Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios
Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”
Confirman esquema de subsidios al transporte

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla