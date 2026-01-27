Grave denuncia de Fernanda Callejón contra su hermana Sandra Callejón: "Secuestró a mi papá"

La interna familiar entre Fernanda y Sandra Callejón volvió a quedar expuesta públicamente, esta vez con declaraciones durísimas que confirman que la posibilidad de una reconciliación está más lejos que nunca.

Todo comenzó luego de que Sandra dijera que le gustaría reencontrarse con su sobrina Giovanna, hija de Fernanda, y que la distancia con su hermana la había hecho “llorar un montón”. Sus palabras fueron suficientes para que Fernanda saliera a responder para marcar límites claros.

Al ser consultada por el debut teatral de Giovanna en Papá por Siempre, Sandra se mostró conmovida: “Lloré un montón, cada vez que la veo me da cosita. Es mi única sobrina, me encantaría haber estado, somos una familia de artistas”.

Sobre el vínculo con Fernanda, manifestó: “No, ella está con sus cosas y yo estoy con la temporada. Ya va a pasar”. Además, aseguró que quiere ver a la niña sobre el escenario en cuanto pueda ir a Buenos Aires y negó conflictos vinculados a su padre: “Mi papá está divino, está todo genial. Haya paz”.

La respuesta de Fernanda Callejón

Tras escuchar las declaraciones de Sandra, Fernanda respondió: “Ya no tengo más hermana. Me molesta la falsedad”. Según contó, su hija Giovanna decidió cortar toda comunicación: “Mi hija la bloqueó de todos lados”.

Asimismo, explicó que la menor no quiere tener vínculo con su tía y que esa decisión surgió tras un episodio que no dio detalles completos, pero que calificó como “inapropiado”. Por otro lado, la actriz pidió que no se use el estreno teatral de su hija para generar exposición mediática: “Si estás orgullosa de tu sobrina, correte a un costado. Hoy es el día de Giovanna”.

El punto más fuerte del descargo de la panelista y actriz se centró en la situación de su padre, de 88 años: “Mi hermana no es la persona que yo amé y le hace mucho daño a mi padre”. Finalmente, expresó: “Me lo secuestró hace muchos años, lo tiró en un geriátrico, donde menos quería estar”.

Según su relato, el padre padece demencia senil y nunca le consultaron sobre su institucionalización, y se asegura que el trasfondo podría estar ligado a la propiedad familiar en Carlos Paz, donde actualmente viviría Sandra: “Ella lo mete en el geriátrico para quedarse con la casa”. Aunque no puede verlo presencialmente, afirma que mantiene contacto mediante videollamadas.

Fernanda también remarcó que no quiere trasladar el conflicto mediático a su hija: “No se metan con mi hija porque no voy a permitir que nadie entre, lamentablemente mi hermana no es la hermana que yo conocí; eligió otro camino”.