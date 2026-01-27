Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Quedaría listo a mediados de 2027

18 meses de trabajo y una inversión de $8.341 millones: ¿quiénes restaurarán el Teatro del Lago?

18 meses de trabajo y una inversión de $8.341 millones: ¿quiénes restaurarán el Teatro del Lago?
27 de Enero de 2026 | 10:50

El Teatro del Lago de La Plata, también conocido como Anfiteatro Martín Fierro, inicia una etapa decisiva de restauración y modernización con una inversión multimillonaria y la participación de empresas especializadas que trabajarán durante aproximadamente 18 meses para devolverle esplendor a este ícono cultural ubicado en el corazón del Paseo del Bosque

La Provincia de Buenos Aires aprobó la Licitación Pública N°20/2025, oficializando la adjudicación de las obras de puesta en valor. El contrato prevé una inversión que supera los $8.341 millones, con desembolsos planificados entre 2026 y 2027 y un anticipo financiero del 10% para el inicio de las tareas.

Las obras serán ejecutadas por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por COVIARQ S.A. y Grupo Ábaco S.A., tras presentar la propuesta considerada más conveniente desde el punto de vista técnico y económico. COVIARQ S.A. es una empresa con más de 25 años de trayectoria en proyectos civiles, hidráulicos y viales en todo el país, mientras que Grupo Ábaco S.A. se especializa en desarrollos inmobiliarios y obras arquitectónicas de calidad. 

El plan de trabajo combina la restauración patrimonial integral con la incorporación de tecnología escénica moderna y mejoras en accesibilidad. Incluye la recuperación de fachadas, cubiertas y ornamentos, el reacondicionamiento de locales interiores, escenario y camarines, y la incorporación de sistemas como montasillas hidráulicos. Asimismo, se construirá una confitería con vista al lago y un Museo de Sitio que narrará la historia del teatro.

Los accesos también serán renovados con nuevos portones de ingreso y técnico, puentes, señalética y mejoras en áreas exteriores. Se restaurarán pérgolas, pisos, veredas y butacas, acompañados por un plan de reforestación que revitalizará el entorno del anfiteatro

