18 meses de trabajo y una inversión de $8.341 millones: ¿quiénes restaurarán el Teatro del Lago?

Había evadido una salida transitoria: ¿Quién era el hombre que chocó y murió en La Plata en plena persecución policial?
Había evadido una salida transitoria: ¿Quién era el hombre que chocó y murió en La Plata en plena persecución policial?
¡Confirmado: Santiago Ascacibar se fue de Estudiantes y es refuerzo de Boca!
Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes
Tránsito: piden a la Municipalidad que informe sobre el estado de los reductores de velocidad
Advierten por presencia de cianobacterias en una playa de la Región
Sofía Lecuna es platense, viajó desde India a La Plata para romper un Récord Guinness y lo logró en el Poli de Gimnasia
Anses oficializó un aumento del 2,85% para jubilados y pensionados en febrero
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del centro de La Plata
Con los precios en alza, armar el kit escolar en La Plata puede superar los 100 mil pesos
Expectativas en La Plata: se reúnen la UTA y las empresas en medio de las amenazas de paro de micros
Hay más operaciones reprogramadas en La Plata por la crisis con anestesiólogos
Se define hoy el Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que salieron este martes 27 de enero
Denuncian que en empresa textil hubo 140 despidos y pago de salarios en cuotas
Sofía Gala reveló particularidades sobre su vínculo con Fito Páez
Confirmado: Gran Hermano ya tiene fecha de regreso, cuándo arranca el aislamiento de "Generación Dorada"
Preocupa la desaparición del marido de la nieta de Mick Jagger: se trata de Alexander Key, tiene 37 años
Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región
Inmigrantes informales en España: avanza un plan de regularización para quienes viven y trabajan en el país sin documentación
Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios
Facundo Arana confesó detalles de su separación de María Susini y pidió respeto por sus hijos
Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”
Militares en actividad podrán ocupar cargos en el ministerio de Defensa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Teatro del Lago de La Plata, también conocido como Anfiteatro Martín Fierro, inicia una etapa decisiva de restauración y modernización con una inversión multimillonaria y la participación de empresas especializadas que trabajarán durante aproximadamente 18 meses para devolverle esplendor a este ícono cultural ubicado en el corazón del Paseo del Bosque.
La Provincia de Buenos Aires aprobó la Licitación Pública N°20/2025, oficializando la adjudicación de las obras de puesta en valor. El contrato prevé una inversión que supera los $8.341 millones, con desembolsos planificados entre 2026 y 2027 y un anticipo financiero del 10% para el inicio de las tareas.
Las obras serán ejecutadas por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por COVIARQ S.A. y Grupo Ábaco S.A., tras presentar la propuesta considerada más conveniente desde el punto de vista técnico y económico. COVIARQ S.A. es una empresa con más de 25 años de trayectoria en proyectos civiles, hidráulicos y viales en todo el país, mientras que Grupo Ábaco S.A. se especializa en desarrollos inmobiliarios y obras arquitectónicas de calidad.
El plan de trabajo combina la restauración patrimonial integral con la incorporación de tecnología escénica moderna y mejoras en accesibilidad. Incluye la recuperación de fachadas, cubiertas y ornamentos, el reacondicionamiento de locales interiores, escenario y camarines, y la incorporación de sistemas como montasillas hidráulicos. Asimismo, se construirá una confitería con vista al lago y un Museo de Sitio que narrará la historia del teatro.
Los accesos también serán renovados con nuevos portones de ingreso y técnico, puentes, señalética y mejoras en áreas exteriores. Se restaurarán pérgolas, pisos, veredas y butacas, acompañados por un plan de reforestación que revitalizará el entorno del anfiteatro
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí