Tras una discusión, un jubilado le pegó un trompazo a la esposa de su sobrino en Ensenada

27 de Enero de 2026 | 18:01

Un increíble acto de violencia generó una enorme conmoción en las últimas horas, luego de que un hombre, de 78 años, fue detenido por la policía tras pegarle un trompazo a la esposa de su sobrino en plena centro de Ensenada. El ataque, que ocurrió en horas de la tarde de ayer, quedó registrado nítidamente por una cámara de seguridad de la cuadra y contó con la asistencia de una vecina, que presenció la escena.

El hecho ocurrió pasadas las 18 horas, en un complejo de viviendas ubicado en calle Don Bosco entre Bossinga e Independencia. Según las primeras reconstrucciones, el conflicto se habría originado por una discusión relacionada con la utilización de una manguera.

Luego de una serie de gritos, sin mediar palabra y de manera imprevista, el jubilado se acercó a la mujer, de 55 años, y le propinó un fuerte golpe en el rostro. Además de arrojarle el teléfono a la víctima, le habría provocado un un corte sangrante en el labio.

La escena fue presenciada por una frentista que caminaba por la cuadra y no dudó en prestar una asistencia a la mujer, que rápidamente alertó a su marido de lo ocurrido.

Posteriormente, se radicó una dneuncia en la Comisaría Primera de Ensenada y un patrullero con efectivos policiales se dirigió al domicilio. El agresor salió de la vivienda por sus propios medios y fue trasladado a la sede policial. Allí, el hombre quedó imputado bajo la carátula de "lesiones leves".

