La Ciudad

Netflix en La Plata: grúas, elevadores y generadores copan el Centro a la espera de otro fin de semana de rodaje

Netflix en La Plata: grúas, elevadores y generadores copan el Centro a la espera de otro fin de semana de rodaje

Foto: Adrián Sosa - EL DIA

27 de Enero de 2026 | 11:13

La ciudad de La Plata se prepara para un nuevo fin de semana de rodaje de la serie de Netflix "El futuro es nuestro". Al igual que ocurrió el sábado y domingo pasados, el escenario principal será el Pasaje Dardo Rocha, en pleno corazón de la ciudad. Allí, los vecinos ya se sorprendieron con la presencia de tanques de guerra, soldados e insignias características de la ficción, además de un imponente desembarco de camiones, cuatriciclos y grúas de gran porte.

A la espera de las próximas jornadas de filmación, gran parte del despliegue logístico permanece apostado en las inmediaciones del emblemático edificio de calle 50 entre 6 y 7. Esta mañana, por ejemplo, sobre la calle 48 se podían observar elevadores gigantes y generadores de energía necesarios para la producción.

VIDEO. Serie de Netflix regresará en abril a La Plata para filmar una tercera fase

Cronograma de cortes y restricciones viales

Las autoridades ya definieron el esquema de interrupciones al tránsito para los próximos días. Es importante destacar que la avenida 7 no sufrirá cortes, garantizando así la circulación por una de las arterias principales.

Viernes: A partir de las 06:00 se cortará la circulación en las intersecciones de 6 y 50, 7 y 49, y 5 y 48.

Sábado a martes: Desde las 06:00 del sábado, el esquema se ampliará y se mantendrá hasta el martes a las 07:00. Las restricciones se extenderán hasta la calle 4, diagonal 80, diagonal 77 y la esquina de 5 y 47.

El regreso de la producción en abril

Si bien el despliegue actual es masivo y ocupa gran parte de la vía pública, la productora confirmó que habrá una tercera fase de filmación. Según informaron desde la Municipalidad de La Plata, el equipo regresará durante la segunda semana de abril para trabajar durante cinco jornadas consecutivas.

A diferencia del rodaje actual, las actividades de abril se desarrollarán exclusivamente en el interior del Pasaje Dardo Rocha, por lo que no se prevé un impacto similar en el tránsito ni el despliegue de recursos humanos y equipamiento en las calles aledañas.

Foto: Adrián Sosa - EL DIA

Foto: Adrián Sosa - EL DIA

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

