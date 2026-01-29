VIDEO.- Ascacibar en UNO: los gestos en los goles del Pincha y de Boca

🧉 Santiago Ascacibar se toma unos mates con Merentiel, Janson y Rey Domenech mientras ve el partido ante Estudiantes pic.twitter.com/37mU5Hr9OG — A Todo Boca (@equipoatodoboca) January 29, 2026

La victoria de Estudiantes sobre Boca este miércoles por la noche no solo dejó tela para cortar en lo deportivo, sino también en lo simbólico por la presencia de Santiago Ascacíbar.

El "Ruso", cuya salida del club platense hacia el "Xeneize" sacudió el mercado en las últimas horas, estuvo en uno de los palcos del Estadio UNO observando a su nuevo equipo enfrentarse, precisamente, a sus ahora antiguos compañeros.

El mediocampista compartió la velada junto a Miguel Merentiel, Lucas Janson y Camilo Rey Domeche, y su reacción durante el primer tanto del encuentro se volvió viral.

EN EL 1-0 DEL PINCHA ANTE BOCA... ¿SE LE ESCAPÓ EL GRITO DE GOL AL RUSITO ASCACIBAR?

Cuando el defensor central Núñez puso el 1-0 para el "Pincha" antes de los 30 minutos de juego tras una jugada de pelota parada, las cámaras de ESPN captaron un gesto instintivo del volante: en las imágenes se percibe cómo al ahora jugador de Boca parece escapársele un por el tanto de su exequipo, evidenciando que el sentido de pertenencia con el club de La Plata sigue a flor de piel.

El otro momento que captó la transmisión fue el gol Boca, en donde Ascacibar, de forma moderada, celebra el gol de Ezequiel Zeballos, en el último tramo del segundo tiempo. De esta forma, el Xeneize no pudo ir más allá del descuento y el pleito terminó a favor del conjunto dirigido por Eduardo Domínguez.

no, pero Ascacibar querido! Sos jugador de Boca hace un día y enfrente está tu ex club!

Era necesario?



Era necesario?pic.twitter.com/utN4pCC2Cs — Julianismo 𝑴𝑱 (@_MateoMJ) January 29, 2026

Según se supo, Ascacibar arribó a UNO por cuenta propia, saludó al personal del club y se sumó a sus nuevos compañeros para ver el partido. No se ubicó en el palco que habitualmente usó con su familia.

